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Cronaca

Estremo Oriente protagonista a Cremona: tornano Japan Show e Italian Koi Expo

Nel weekend CremonaFiere aprirà le sue porte agli appassionati della cultura giapponese e al campionato internazionale di carpe koi

I Taiko Elements della Munedaiko Academy
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Sabato e domenica a CremonaFiere aprirà le sue porte al Giappone con la quinta edizione del Japan Show – salone della cultura giapponese e Italian Koi Expo – campionato internazionale di carpe giapponesi.

Dall’artigianato alle specialità gastronomiche, dallo studio della lingua alla scrittura, passando per arte e design. Un variegato repertorio espositivo completato ed arricchito da un programma eventi di alto livello, sviluppato in collaborazione con associazioni culturali e professionisti del settore.

Tra gli eventi in programma: la Yokai Room, dedicata agli spiriti giapponesi; l’incredibile spettacolo dei Taiko Elements della Munedaiko Academy; workshop di Origami, di Genaki, di Dorayaki e Gyoza, corsi di lingua giapponese; di Shodo; dimostrazioni di Arti Marziali, spettacoli di danza con ospiti d’eccezione come Giuseppe Bianco che sarà presente sabato alle 13.00 per un singolare “show cooking” e la cantante Miki Shibahara.

Novità 2026, l’area dedicata al tatuaggio giapponese e il Bunta’s car meeting, il raduno di auto sportive giapponesi. Per gli amanti del Giappone è un appuntamento unico e imperdibile.

Italian Koi Expo è l’unico evento internazionale dedicato alle carpe koi in Italia con una sezione espositiva dedicata, appuntamenti divulgativi e approfondimenti scientifici qualificati e l’attesissimo Koi Show. Sono oltre 180 gli esemplari iscritti al concorso, provenienti dall’Italia e dall’Europa.

Sono ammesse al concorso 16 varietà: Kohaku, Sanke, Showa, Bekko, Utsuri, Asagi, Sushui, Koromo, Goshiki, Kawarigoi, Hikarimuji, Hikarimoyo, Hikari-Utsuri, Tancho, Ginrin, Doitsu, valutate da giudici ZNA di fama internazionale.

 

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