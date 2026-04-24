Forza Italia: "Parco Sartori tra inciviltà e insicurezza, serve un presidio costante"

Forza Italia segnala nuove situazioni di degrado all’interno del Parco Sartori, nel Quartiere Po.

“Grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini – spiegano da Forza Italia – da diversi giorni un capannello di persone si raduna nell’area picnic situata sul lato di via dei Navaroli, dando luogo a veri e propri bivacchi“. “I resti di tali attività vengono sistematicamente abbandonati sul posto, come documentato dalle immagini allegate (venerdì 17 aprile, ore del mattino). Analoghe situazioni continuano a ripetersi nelle ore serali e nel fine settimana, grazie soprattutto alle temperature primaverili”: si legge in una nota firmata Luca Ghidini, segretario comunale Forza Italia Cremona, e Andrea Carassai, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale a Cremona.

“Il Parco Sartori – proseguono -, principale area verde del Quartiere Po, è già stato oggetto di numerose segnalazioni e prese di posizione riguardanti criticità legate alla sicurezza, alla manutenzione e allo stato di deterioramento degli arredi urbani. Permangono inoltre problematiche di accessibilità per le persone con disabilità, dovute alla presenza di percorsi in ghiaia difficilmente praticabili. A ciò si aggiungono ulteriori elementi di criticità: la mancata realizzazione delle tribune ha lasciato, accanto al campo da gioco, terrapieni che costituiscono un ostacolo e limitano la visibilità, scoraggiando molti genitori dal lasciare giocare liberamente i propri figli; il campetto Telli presenta una pavimentazione scivolosa, già oggetto di dibattito pubblico dopo nostra prima segnalazione. Tali aspetti risultano ancora più rilevanti se si considera che l’area è stata recentemente interessata da un intervento di riqualificazione per un importo complessivo superiore a 358.000 euro, di cui 2.500 a carico del Comune”.

“Ulteriori criticità – aggiungono Ghidini e Carassai – riguardano panchine danneggiate, più volte segnalate dai residenti. Si tratta di elementi che sollevano dubbi sulla corretta stesura del progetto originario e sull’efficace utilizzo delle risorse pubbliche. Si segnala infine che, in corrispondenza dell’area in cui avvengono i bivacchi, è installata una telecamera di sorveglianza. Ma confidiamo che la stessa venga utilizzata a dovere, così da consentire l’individuazione e la sanzione dei responsabili. Grazie alle temperature primaverili i cittadini frequenteranno sempre più gli spazi all’aperto. Per questo è necessario un maggiore e costante presidio al fine di evitare situazioni di degrado e di insicurezza”.

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