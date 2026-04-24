Cronaca
Liceo Aselli, studenti tra futuro accademico e analisi sociale
Un viaggio tra l'orientamento universitario post diploma e un incontro "sociale" sulla musica
Doppia iniziativa oggi al Liceo Aselli, tra futuro accademico e analisi sociale.
Per le classi quarte e quinte è tempo di orientamento universitario, un passaggio chiave per guidare gli studenti verso le scelte post-diploma.
Spazio poi alla riflessione per due classi terze che hanno incontrano Andrea Marchesi di Radio Deejay per un viaggio critico tra i testi dei brani più popolari per analizzare stereotipi e sfumature dell’amore, offrendo ai ragazzi nuovi strumenti per capire come viene definita la figura della donna nel mondo della musica.
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