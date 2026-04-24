Raphinha è il nuovo ambassador globale di realme

(Adnkronos) – Il produttore di smartphone realme ha ufficializzato la nomina di Raphinha, attaccante dell’FC Barcelona e della nazionale brasiliana, come nuovo brand ambassador globale. L’operazione si inserisce in una strategia volta a consolidare il posizionamento del marchio all’interno della cultura sportiva contemporanea, intercettando una base di utenti giovane e dinamica.

Raphinha, cresciuto calcisticamente nell’Avaí Futebol Clube prima di affermarsi nei massimi campionati europei, è stato selezionato non solo per le prestazioni in campo, caratterizzate da velocità e creatività offensiva, ma anche per il suo profilo extracalcisitico, segnato dall’impegno in progetti sociali dedicati alle comunità fragili.

La partnership mira a sfruttare il calcio come strumento di comunicazione globale. Per le nuove generazioni, lo sport rappresenta un linguaggio d’identità e appartenenza, valori che il settore tecnologico cerca di riflettere attraverso il design e l’innovazione dei propri dispositivi.

“Sono entusiasta di unirmi a realme in un momento così speciale per il calcio. Condividiamo la stessa energia: connetterci con una nuova generazione che vive questo sport con passione, autenticità e senza limiti. So che ci sono cose molto ispiranti in arrivo per i fan e sono orgoglioso di far parte di questa storia”, ha dichiarato Raphinha.

Il progetto si svilupperà attraverso la campagna “Make it Raphinha, Make it realme”, un concept creativo che mette in parallelo il talento dell’atleta con l’ambizione tecnologica del brand. Il racconto si ispira alla cosiddetta “R prophecy”, un richiamo simbolico alle grandi icone del calcio brasiliano, puntando a motivare gli utenti verso il superamento dei propri limiti personali e professionali.

“Raphinha sa bene cosa significhi indossare una maglia che pesa unendo stile e performance a livelli elevati, e ora la ‘r’ di realme scende in campo al suo fianco, perché rappresenta esattamente ciò che siamo. In un momento in cui l’attenzione globale verso il calcio è in forte crescita e con realme pronta a lasciare il segno a giugno, il tempismo non potrebbe essere migliore. Che la partita abbia inizio”, ha dichiarato Kevin Wu, CMO di realme Italia.

La collaborazione prevede una serie di attivazioni multimediali che accompagneranno il pubblico verso i prossimi Mondiali, inserendo il brand all’interno del dibattito culturale e sportivo che circonda l’evento.