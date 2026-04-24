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Sport, amazzone De Salvia: “Con BeGreat posso essere sportiva e studentessa”

(Adnkronos) – “Sono un’atleta di equitazione (salto ostacoli) e da circa due anni ho questa grande fortuna e responsabilità di essere seguita dal team BeGreat, che mi permette ogni giorno di poter sostenere la mia vita da sportiva e da studentessa: frequento, infatti, ancora il quinto anno di liceo scientifico Umberto I di Torino”. A dirlo Greta De Salvia, amazzone e ambassador di BeGreat, intervenendo all’evento, “Eat like you train”, promosso da BeGreat e ospitato a Vicenza, al Ristorante TreQuarti dello stesso chef, per riflettere sul ruolo della nutrizione come leva di performance, benessere e prevenzione, nello sport e nella vita quotidiana. 

“All’interno del mio percorso ho capito la grande importanza che ha avere al proprio fianco non solo un team, ma anche delle aziende capaci di creare veri e propri ecosistemi, nel nostro Paese, a sostegno di giovani talenti come me – spiega – Sono onorata di avere la possibilità di portare avanti questo progetto insieme al team BeGreat e ne sento la grande responsabilità. Questo evento a Vicenza, rappresenta una delle tante tappe del percorso che facciamo lungo tutto lo stivale. Spero che un giorno, tanti altri giovani talenti come me possano avere la possibilità, grazie a BeGreat e a tanti altri ecosistemi, di sviluppare il proprio talento e raggiungere i propri obiettivi”, conclude De Salvia. 

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