Università, Regione Lombardia stanzia 50 milioni per sostenere la ricerca

Cinquanta milioni di euro per 21 infrastrutture di ricerca di 14 atenei che nei prossimi anni andranno a potenziare il sistema universitario lombardo.

Due anni fa Regione Lombardia, per la prima volta ha avviato un percorso per sostenere gli atenei lombardi, sia pubblici che privati, con un focus specifico sulla creazione o l’ammodernamento di infrastrutture di ricerca. Tra gli obiettivi principali, quello di rafforzare la collaborazione con le imprese e di promuovere il trasferimento tecnologico. Al momento sono stati esclusi 8 progetti sui 29 arrivati. Per questo l’assessore all’Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi ha annunciato un nuovo finanziamento di ulteriori 10 milioni di euro.

I progetti presentati vanno dalla sicurezza e sostenibilità delle attività spaziali a quella integrata per la ricerca avanzata, la simulazione e l’intelligenza artificiale, i laboratori dedicati allo studio di malattie rare e alla ricerca di materiali innovativi per l’edilizia.

A Cremona l’Università Cattolica del Sacro Cuore riceverà un contributo di quasi un milione e trecentomila euro per realizzare un’infrastruttura di ricerca avanzata dedicata alla fermentazione di precisione, tecnologia abilitante di nuova generazione che utilizza microrganismi convenzionali e ingegnerizzati per produrre composti ad alto valore aggiunto con applicazioni trasversali ai settori alimentare, nutraceutico, cosmetico, ambientale, agro-zootecnico e dei materiali.

In generale i contributi regionali copriranno i costi per l’acquisto e l’installazione di nuova strumentazione d’avanguardia, grazie alla quale ogni infrastruttura si prefigge traguardi d’eccellenza.

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