Bologna-Roma 0-2, Malen ed El Aynaoui stendono i rossoblu e Gasperini sale a -2 dalla Juve

(Adnkronos) – Alla Roma basta un tempo per battere il Bologna di Italiano 2-0, oggi sabato 25 aprile, e vendicarsi per l’eliminazione dall’Europa League. Due reti nel primo tempo con Malen ed El Aynaoui consentono alla squadra di Gasperini di superare una settimana piena di polemiche e conquistare tre punti che le consentono di salire a 61 e a -2 dalla Juventus quarta e impegnata domani a San Siro contro il Milan. I rossoblu restano invece a 48 punti. Italiano, dopo il ko con la Juventus, sceglie Castro in avanti con Orsolini e Rowe. Titolare a sorpresa Odgaard, mentre torna Heggem dal 1′. Gasperini, invece, dopo il pari con l’Atalanta, inserisce Pisilli al fianco di Soulè alle spalle di Malen in avanti, con El Aynauoi in mediana insieme a Cristante.

La Roma parte bene e domina la prima frazione. I giallorossi rischiano poco, creano diversi pericoli e segnano anche due reti, ad inizio e fine prima frazione. Protagonisti assoluti Malen ed El Aynaoui autori delle due reti. Al 7′ grande percussione di Wesley, atterrato, ma è bravo El Aynaoui a raccogliere la palla e servire Malen, come al solito freddo nella conclusione per battere Ravaglia per lo 0-1. Al 10′ insiste ancora la Roma soprattutto a destra con Soulè, e il Bologna si difende come può. Al 27′ altra occasione enorme per Malen che si presenta davanti a Ravaglia ma l’olandese tenta un tocco sotto e non inquadra lo specchio della porta.

Al 31′ si vede il Bologna con Orsolini che prova ad incrociare con il destro, ma è bravo a respingere Svilar. Nel finale ancora Roma: al 37′ Malen prova ad incrociare con il mancino ed è decisiva la chiusura in allungo di Helland, mentre al 41′ N’Dicka serve ancora Malen, bravo ad innescare Pisilli che tenta il destro ma viene respinto. Al 46′ la Roma raddoppia: altro break di Wesley che serve troppo lungo Malen, ma l’olandese recupera il pallone e serve El Aynaoui in area per il tocco da due passi del centrocampista giallorosso per lo 0-2.

Nella ripresa entra in campo un Bologna diverso. Al 52′ Odgaard prova a sfondare ma è bravo a chiudere N’Dicka. Al 55′ ci prova Orsolini che tenta il sinistro dalla distanza, palla di poco alta sopra la traversa. Al 60′ Bologna ad un passo dal gol: splendida giocata di Orsolini che con il sinistro a giro colpisce la traversa a Svilar ormai battuto. Gasperini, sotto la pressione rossoblu, prova a cambiare e inserisce in successione Rensch, Ghilardi, Robinio Vaz e il rientrante Dybala. Nel finale di gara ultimi assalti del Bologna. All’85’ Rowe tenta il tiro ma la palla termina di poco al lato. Altro pericolo sventato dalla difesa giallorossa e chiusura della sfida con la Roma che torna a vincere e il Bologna trova ancora un ko.