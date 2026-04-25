Ultime News

25 Apr 2026 "24 minuti", ospite Nicoletta Pirozzi per parlare dello scenario internazionale
25 Apr 2026 Solo un ponte (e una passerella crollata) separa il Cremonese dal comune più ricco d'Italia
25 Apr 2026 Malfunzionamento Siss, in Comune mozione che chiede interventi urgenti a Regione
25 Apr 2026 Japan Show, buona la prima: folla di visitatori per scoprire il fascino del Sol Levante
25 Apr 2026 Due giorni di studi a Cremona sulle sale cinematografiche tra passato e futuro
Nazionali

Calcio, il designatore degli arbitri Rocchi indagato per concorso in frode sportiva: “Sono sereno”

(Adnkronos) –
Il designatore degli arbitri di Serie A e B, Gianluca Rocchi, indagato dalla Procura di Milano, a quanto si apprende, per concorso in frode sportiva, in relazione ad alcuni episodi della stagione 2024/25. Nelle scorse ore gli sarebbe stato notificato un avviso di garanzia. L’inchiesta è condotta dal pubblico ministero milanese Maurizio Ascione e sarebbe scattata in seguito ad un esposto nell’estate dello scorso anno.  

Rocchi, ha fatto sapere di essere ‘sereno e di andare avanti’, a quanto apprende l’Adnkronos da fonti vicine allo stesso Rocchi, dicendosi estraneo alle accuse e che si difenderà per smontarle. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...