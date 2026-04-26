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Cronaca

Musica, cibo e solidarietà: al Bosco, il primo weekend della Fèsta dè j òof còt fa centro

di Federica Priori

Boom di presenze nel fine settimana inaugurale della Fèsta dè j òof còt al Bosco ex Parmigiano, arrivata alla 43esima edizione

La Fèsta dè j òof còt (Foto e video StudioB12)
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Il sole ha accompagnato il weekend inaugurale della “Fèsta dè j òof còt”, tradizionale manifestazione primaverile promossa dall’omonima associazione di volontariato con il patrocinio del Comune di Gerre de’ Caprioli, che fino al 10 maggio propone 10 date di musica e gastronomia a scopo benefico: raccogliere fondi per le realtà del terzo settore attive sul territorio.
Nella struttura allestita in Piazza T. Caprioli al Bosco ex Parmigiano i volontari sono impegnati nelle attività di accoglienza del pubblico e preparazione dei piatti, in un menu dove le uova sono sempre protagoniste.

La cucina è operativa anche a pranzo nei giorni festivi mentre nei feriali solo a cena e il format come di consueto prevede un ventaglio di proposte musicali live in ogni data della sagra; giovani e adulti, ma anche famiglie con bambini partecipano numerose, magari arrivando in bicicletta da Cremona, per poi vivere un momento conviviale nel segno della solidarietà.
Il prossimo fine settimana è in programma inoltre la Run for LILT, corsa non competitiva che si snoda nel Parco del Po e del Morbasco, organizzata il 1 maggio in favore della sezione locale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

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