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Baku ospita World Urban Forum 2026, focus su città sicure e resilienti

ROMA (ITALPRESS) – Baku, capitale dell’Azerbaigian, si conferma anche nel 2026 snodo e centro di eventi internazionali di ampio respiro. Dal 17 al 22 maggio la città sul Mar Caspio ospiterà la 13^ edizione del World Urban Forum. L’appuntamento, dal suo lancio nel 2002, è stato accolto in cinque continenti e ha attirato oltre 100.000 partecipanti. Tema di quest’anno: “Dare casa al mondo: città e comunità sicure e resilienti”. In vista dell’evento di maggio, il centro Culturale dell’Azerbaigian in Italia, in collaborazione con l’ambasciata azerbaigiana, ha organizzato a Roma, presso la nuova struttura del Metropolitano Urban Center, l’incontro “WUF Baku 2026: patrimonio architettonico, rigenerazione urbana e nuove centralità”, con lo scopo di aprire un dialogo sul futuro delle città, a partire da due realtà urbane diverse ma unite da una forte dimensione storica, simbolica e strategica.
mec/mgg/azn

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