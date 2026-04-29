Simest al fianco delle Pmi del Nord Ovest, inaugurata sede a Torino





TORINO (ITALPRESS) – Un ulteriore punto di riferimento per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese del Nord-Ovest. Alla presenza tra gli altri del vicepremier e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, è stata inaugurata a Torino, in via Corte d’Appello, la nuova sede di Simest, la società partecipata di Cassa Depositi e Prestiti. Torino è la terza provincia dell’export italiano, con una continua crescita negli anni, e sta diventando un hub per settori strategici come l’aerospazio e il tessile.

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