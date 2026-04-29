Tempo dell'Infanzia, prossimo appuntamento il 7 maggio con la mobilità a misura di bambino

Prosegue con un calendario sempre più ricco la quarta edizione de Il Tempo dell’Infanzia… e oltre!, la rassegna promossa dall’Assessorato all’Istruzione del Comune di Cremona. Dopo l’avvio ad aprile, l’iniziativa entra nel cuore del programma culturale e formativo. Tra educazione, sostenibilità, trasformazioni digitali e riflessione pedagogica, uno degli appuntamenti più attesi sarà la lectio magistralis di Massimo Recalcati al Teatro “A. Ponchielli”.

La programmazione di maggio prende il via giovedì 7 nella sede di Cremona del Politecnico di Milano (ore 17) con “Strade che educano, città che proteggono” con Chiara Ricci, Anna Donati ed Eleonora Perotto. Organizzato con Fiab Biciclettando, Politecnico di Milano – sede di Cremona e UNICEF, l’evento metterà al centro mobilità sostenibile e diritti dell’infanzia. Un’occasione per riflettere su come ripensare gli spazi urbani a partire dai bisogni di bambini e adolescenti, promuovendo autonomia e partecipazione.

Venerdì 8 maggio, al Teatro Monteverdi (ore 17), Vincenzo Cascino presenterà il modello pedagogico DadaLogica, una proposta innovativa che ridefinisce tempi, spazi e modalità dell’apprendimento dei bambini tra i 7 e i 9 anni, stimolando responsabilità, movimento e protagonismo degli studenti.

Mercoledì 13 maggio, sempre al Teatro Monteverdi (ore 17), è in agenda “Il morso del ragno” con Maura Gancitano e Andrea Colamedici che affronteranno il tema dell’intelligenza artificiale e delle sue ricadute sui processi cognitivi e sulla costruzione dell’identità. Un dialogo che invita il mondo adulto a interrogarsi sugli strumenti necessari per accompagnare le nuove generazioni in un’epoca di profonde trasformazioni tecnologiche.

Come anticipato la lectio magistralis di Massimo Recalcati si terrà giovedì 14 maggio al Teatro Ponchielli (ore 21). Ne L’educazione impossibile l’esperto proporrà una riflessione intensa e profonda sul significato dell’educare oggi: un gesto mai riducibile a tecnica o controllo, ma esperienza che intreccia desiderio, limite, responsabilità e trasmissione del senso. La scelta del Teatro “A. Ponchielli” – luogo simbolo della cultura cittadina – sottolinea il valore pubblico dell’educazione e la volontà di aprire uno spazio di pensiero condiviso tra scuola, famiglie e comunità.

Lunedì 18 maggio nuovo appuntamento al Teatro Monteverdi (ore 17), questa volta con Juri Meda, Silvia Denti e Barbara Bertoletti è in programma Crescere insieme tra infanzia e primaria: l’attenzione si sposterà sulla eredità pedagogica di Mario Lodi, tra infanzia e scuola primaria, per riscoprire l’attualità di una scuola democratica, cooperativa e centrata sul bambino.

Infine, martedì 19 maggio, al Teatro Monteverdi (ore 17), Silvia Iaccarino guiderà l’incontro Il tempo lento dell’infanzia in un mondo che corre, dedicato al valore dell’attesa, dell’ascolto e della qualità delle relazioni educative.

Oltre agli incontri con gli ospiti, il programma de Tempo dell’infanzia…e oltre! propone sino a metà maggio altre iniziative diffuse nei luoghi della cultura e negli spazi aperti della città. Il 6 maggio, al Museo di Storia Naturale, ci sarà l’inaugurazione della seconda edizione di Visioni d’infanzia, progetto che intreccia arte, scienza e sguardi sul mondo dell’infanzia. Venerdì 15 maggio il Settore Area Vasta promuove i laboratori nel PLIS (Parco Locale di Interesse Sovracomunale) del Po e del Morbasco dedicati alle famiglie al parco Caduti di Nassiriya alle 16:15 e, sabato 16 maggio, alle 10, la biciclettata per famiglie al Parco al Po.

Sabato 9 e domenica 10 maggio, alle Colonie Padane, ASST Cremona proporrà Super Gioco Sano: percorsi sensoriali, laboratori e attività all’aperto per riscoprire la natura e il piacere dello stare insieme. Sempre il 9 maggio, alle ore 16, si terrà la premiazione del concorso Piccoli Passi per un Comportamento Sostenibile 2026 che vede coinvolte tutte le scuole della città, dal nido alla secondaria di primo grado.

Nel frattempo, al Museo Archeologico San Lorenzo, vi è la possibilità, per studenti fino alla secondaria di secondo grado, di visitare virtualmente la domus del Ninfeo tramite visore Oculus durante gli orari di apertura.

Con un intreccio di riflessione culturale, approfondimento pedagogico e proposte esperienziali per le famiglie, Il Tempo dell’Infanzia… e oltre continua a costruire uno spazio condiviso di dialogo tra scuola, istituzioni e territorio, riaffermando l’educazione come responsabilità collettiva.

Il programma completo è disponibile sul sito: https://iltemporitrovato.comune.cremona.it.

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