CNA Cremona: la sala conferenze della sede provinciale intitolata a Beppe Ghisani

La memoria di Giuseppe “Beppe” Ghisani continuerà a vivere, non solo nei progetti e nei valori della CNA di Cremona, ma anche negli spazi fisici che ha contribuito a far crescere. Nella giornata di lunedì 27 aprile, in occasione del Consiglio Territoriale, l’Associazione ha tenuto una cerimonia ufficiale per l’intitolazione della sala conferenze della sede di Cremona, alla sua figura.

Alla presenza dei consiglieri e dei vertici associativi, è stata scoperta una targa commemorativa che suggella il legame indissolubile tra Ghisani e la CNA. Un momento di commozione condiviso con la famiglia di Beppe: la moglie Fiorella Lazzari, i figli Veronica e Jacopo e le nipoti Viola e Ginevra. Presente anche Giovanni Bozzini, già Presidente di CNA Cremona e ora Presidente di CNA Lombardia.

Beppe Ghisani è stato per decenni un punto di riferimento fondamentale per l’Associazione. Già Presidente della cooperativa di garanzia, di CNA Cremona e della sua Società di Servizi, oltre che membro della Giunta Camerale, consigliere della Banca Popolare e membro del board di Cremona Solidale, ha saputo traghettare l’associazione verso la modernità con una visione rara, capace di coniugare il pragmatismo imprenditoriale con una profonda umanità.

“Intitolare questa sala a Beppe non è solo un atto formale, ma un gesto di profonda gratitudine,” ha dichiarato il Presidente Marcello Parma.

Il Direttore Marco Cavalli ha sottolineato come la targa scoperta oggi rappresenti un monito per il futuro: “Beppe è stato una guida e un compagno di viaggio. La sua intelligenza, la sua capacità di ascolto e di sintesi, unita alla sua proverbiale calma ci hanno permesso di costruire una CNA forte, radicata ed autorevole. Questa sala sarà il luogo dove continueremo a far crescere l’eredità dei valori che ci ha lasciato, mettendo sempre al centro le persone e le imprese, proprio come faceva lui.”

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