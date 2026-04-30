Dal 31 maggio torna a passare da Cremona la Freccia della Versilia

Dal prossimo 31 maggio e per tutti i week-end di giugno, luglio, agosto e settembre, fino a domenica 4 ottobre, la Freccia della Versilia torna regolarmente. Ad annunciarlo è il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni, che da anni segue la vicenda.

“Dopo l’interruzione avvenuta nel 2021 e dopo aver ottenuto il ripristino del servizio con però forti limitazioni a causa dei lavori sulla tratta ferroviaria, quest’anno il servizio riprende per tutto il periodo estivo”, spiega. “Finalmente, dopo i lavori che hanno interessato la linea tra Fidenza e Berceto, fino a Pisa, a partire dall’ultima domenica di maggio il servizio sarà operativo con regolarità per tutti i week-end da giugno fino a settembre, per concludersi domenica 4 ottobre”.

“Molti cittadini mi hanno chiesto informazioni sulla Freccia della Versilia, a dimostrazione di quanto questo collegamento sia utilizzato dai cremonesi e non solo. Sono quindi soddisfatto di poter confermare che il treno regionale n. 10501 partirà da Cremona e arriverà direttamente a Pisa Centrale, senza necessità di effettuare cambi”, conclude il consigliere dem.

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