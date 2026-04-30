Il 9 maggio band impegnate al Fengo Music Contest

Sabato 9 maggio in Piazza delle Arti di Acquanegra Cremonese avrà luogo il Contest per Band Emergenti organizzato dal Gruppo Amici di Fengo O.D.V.

Nel corso della serata, 4 band emergenti (under 30) provenienti dalla provincia di Cremona e non solo, si contenderanno 2 posti per esibirsi nel corso della 33ª Festa della Birra di Fengo, manifestazione storica della provincia cremonese che si terrà anche quest’anno, dal 2 al 6 Luglio.

L’idea di questo progetto nasce dal desiderio di dare voce e possibilità di esprimersi a band emergenti (under 30), architettando per loro un contest con in palio ulteriore spazio e visibilità. Due dei quattro complessi in gara avranno la possibilità di aggiudicarsi l’apertura di due serate (una ciascuno) nel corso della 33ª Festa della Birra di Fengo, evento che da più di trent’anni viene organizzato dal Gruppo Amici di Fengo O.D.V., promuovendo musica e radunando centinaia di spettatori.

Come per tutti gli altri eventi organizzati dal Gruppo, anche il Fengo Music Contest si pone come fine unico la promozione artistica e sociale, seguita dalla raccolta di fondi da impiegare per attività di beneficenza.

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