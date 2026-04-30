Questura, controlli straordinari in piazza Roma: identificate 90 persone

La Questura di Cremona ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio con l’impiego di equipaggi della Questura e del Reparto Prevenzione Crimine, con l’ausilio anche di una pattuglia della Polizia Locale, finalizzato alla prevenzione dei reati nel centro cittadino, con particolare riferimento all’area di Piazza Roma a Cremona.

Complessivamente sono state identificate 90 persone, di cui 25 stranieri e 27 con precedenti penali soprattutto per reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di stupefacenti.

Inoltre, sono stati controllati 25 veicoli e sono stati effettuati specifici controlli a 2 esercizi commerciali di Piazza Roma dediti alla vendita di bevande alcoliche, sui quali sono in corso valutazioni da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza all’esito dei riscontri ottenuti e che riguardano anche la presenza di soggetti con precedenti penali.

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