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Sondaggio politico, Fratelli d’Italia in stallo e giù il Pd

(Adnkronos) – Fratelli d’Italia in stallo, Pd in calo e M5S in crescita. Questo il dato che emerge dall’ultimo sondaggio dell’istituto Noto per ‘Porta a Porta’ sulle intenzioni di voto degli italiani in caso di elezioni.  

Fratelli d’Italia si conferma primo partito. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è stabile rispetto all’ultima rilevazione dello scorso 14 aprile e si attesta al 29%, seguito dal Pd di Elly Schlein al 22% che cala di mezzo punto percentuale (-0,5%). Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte si attesta al 13,5% crescendo dello 0,5%. Forza Italia all’8% perde mezzo punto (-0,5) come la Lega al 7% (-0,5%).  

Alleanza Verdi e Sinistra è al 6% e guadagna lo 0,5%, Futuro Nazionale di Roberto Vannacci è al 4% e sale anch’esso dello 0,5%. Italia Viva di Matteo Renzi è al 2,5% e perde mezzo punto (-0,5%) come azione al 2% (-0,5). Infine Noi Moderati è all’1,5%, stabile come +Europa all’1% mentre l’Udc allo 0,5% cresce dello 0,2%.  

In generale, il centrodestra è al 46% e perde lo 0,8%, mentre il campo largo resta al 45%. La stima dell’affluenza resta al 60% come nella scorsa rilevazione. 

 

Nell’eventualità si andasse alle elezioni politiche con una lista dei Riformisti guidata da Silvia Salis – emerge ancora dal sondaggio – questa otterrebbe il 6%. Il Pd calerebbe del 2,5 %, e scenderebbe dal 22% al 19,5% mentre Il M5s al 13 % perderebbe mezzo punto(-0,5%), Avs resterebbe stabile al 6% come +Europa che resterebbe all1%. In generale il campo largo crescerebbe mezzo punto passando dal 45% al 45,5%.  

 

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