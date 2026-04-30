Svi 2026, i romani di ‘Atena’ vincono la regata dell’accademia navale

(Adnkronos) – Quattro giorni, 15 ore e 10 minuti: questo il tempo di arrivo, alla boa di Antignano, questa mattina alle 5:28 per l’imbarcazione Atena, del Centro Roma Vela, vincitrice dell’edizione 2026 della Regata dell’Accademia Navale (RAN 630): la più lunga e dura del Mediterraneo. Sette i membri dell’equipaggio, che hanno condiviso gioie e difficoltà di una regata caratterizzata quest’anno da un percorso ridotto (solo Livorno-Capri e ritorno, rinunciando alla tappa mediana in Sardegna) e reso ostico dai capricci del vento: quasi assente alla partenza e invece piuttosto sostenuto nelle ultime ore. Nello standard IRC i romani precedono il navigatore solitario francese Michel Cohen su Tintorel (scafo “Figaro II”), arrivato al traguardo 45 minuti dopo di loro. Al terzo posto Ultravox CVC: uno scafo “X-Yacht” del Circolo nautico di Livorno.

Anche le regole ORC confermano la vittoria di Atena. In questo caso, il podio è tutto tricolore: al secondo posto c’è infatti Adrigole II (scafo “X-41”, Circolo vele vernazzolesi), che precede Ultravox CVC. Entrambe le classifiche sono stilate in base a criteri di tempi compensati (noti quello dello standard IRC, riservati quelli ORC), che tengono conto delle diverse caratteristiche delle imbarcazioni per valorizzare la bravura degli equipaggi, a prescindere dalle maggiori o minori performance di scafi e velatura. A tagliare per primo il traguardo (ieri pomeriggio, 29 aprile, alle 17:30) è stato il “Farr 52” Lucifero, dello Yacht Club Livorno, che però è rimasto fuori dal podio in entrambe le classifiche ponderate: 5° per lo standard IRC e 6° per le regole ORC.

Alle sue spalle c’è Antares, la barca dell’Accademia Navale (scafo “IMX”), che rientrerà a Livorno nelle ore notturne dopo aver disputato un’ottima regata: 6° posto IRC, 8° ORC. Sono ancora in mare anche tutte le barche della classe “Mini 650”: i più veloci sono gli spagnoli di Marina Rubicon, che dovrebbero arrivare ad Antignano alle ore 22 circa. Altri otto equipaggi sono invece attesi domani, scaglionati nell’intera giornata, mentre gli ultimi quattro arriveranno sabato 2 maggio. La cerimonia di premiazione per tutte le categorie della Regata dell’Accademia Navale avverrà domenica pomeriggio alle 17:30, nella sala principale dell’Accademia Navale, alla presenza dell’Ammiraglio comandante, Alberto Tarabotto.