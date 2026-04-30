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Trump e la minaccia: “Italia non ci ha aiutato. Via i soldati Usa? Probabile”

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti potrebbero ridurre la presenza di soldati in Italia? “Probabile”. Donald Trump prospetta l’ipotesi di un disimpegno americano per la mancata collaborazione della Nato – Italia compresa – nella guerra condotta contro l’Iran. “L’Italia non ci ha aiutato, la Spagna è stata orribile”, dice il presidente degli Stati Uniti. Trump in precedenza ha fatto riferimento ad una riduzione del contingente anche in Germania. 

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