Delia canta ‘Bella Ciao’ al Concertone ma ‘cancella’ partigiano: è polemica

(Adnkronos) – Delia, sul palco del Concertone di Roma in piazza San Giovanni in Laterano, canta ‘Bella Ciao’. “Questa è una canzone che parla di libertà e noi dobbiamo continuare a cantarla finché ci sarà qualcuno che si arroga il diritto di decidere chi deve vivere e chi morire”, ha detto l’artista al termine della sua esibizione. Nella sua interpretazione, però, l’artista ha modificato una parola chiave del testo. La cantante siciliana in un passaggio ha sostituito il termine “partigiano” con “essere umano”. “E questo è il cuore di un essere umano”, ha cantato l’artista e la scelta non è passata inosservata: sui social, critiche e polemiche per la variazione che, secondo molti utenti, snatura il testo e ne cancella in parte il significato.

“È stata una mia scelta”, dice Delia, intercettata dai cronisti nel backstage, spiegando la decisione di modificare il testo. “Io penso che fare questo cambio non sia non prendere una posizione, bensì allargare un po’”, afferma. “Dato tutto ciò che sta succedendo in questi giorni, purtroppo la guerra, la parola ‘essere umano’ fa capire che non è una cosa che riguarda soltanto il passato e la Resistenza in Italia, ma qualcosa che purtroppo succede ancora oggi. E quindi per me è prendere una posizione nell’allargare questo messaggio al mondo”, conclude.