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Nazionali

F1 Gp Miami, Norris pole con McLaren nella Sprint e Leclerc quarto con Ferrari

(Adnkronos) – Lando Norris conquista la pole position nella gara sprint del Gp di Miami, in programma domani alle 18 ora italiana. Il britannico campione del mondo, al volante della McLaren, fa segnare il miglior tempo nelle qualifiche con un giro in 1’27”869. In prima fila, Norris sarà affiancato dalla Mercedes di Kimi Antonelli, secondo con il crono di 1’28”091. Terzo tempo per la McLaren dell’australiano Oscar Piastri (1’28”108) che apre la seconda fila completata dalla Ferrari del monegasco Charles Leclerc (1’28”239). 

In terza fila, con il quarto e quinto tempo, la Red Bull dell’olandese Max Verstappen (1’28”461) e la Mercedes del britannico George Russell (1’28”493). Lewis Hamilton, con l’altra Ferrari, ottiene il settimo tempo (1’28”618) e parte in quarta fila accanto alla sorprendente Alpine dell’argentino Franco Colapinto (1’29”320). In quinta fila, completano la top ten la Red Bull del francese Isack Hadjar (1’29”422) e la Alpine del connazionale Pierre Gasly (1’29”474). 

 

Prima fila:
 

1. Lando Norris – McLaren 

2. Kimi Antonelli – Mercedes 

Seconda fila:
 

3. Oscar Piastri – McLaren 

4. Charles Leclerc – Ferrari 

Terza fila
 

5. Max Verstappen – Red Bull 

6. George Russell – Mercedes 

Quarta fila
 

7. Lewis Hamilton Ferrari 

8. Franco Colapinto Alpine 

Quinta fila
 

9. Isack Hadjar Red Bull 

10. Pierre Gasly Alpine 

Sesta fila
 

11. Gabriel Bortoleto – Audi 

12. Nico Hulkenberg – Audi  

Settima fila
 

13. Oliver Bearman – Haas 

14. Alex Albon – Williams 

Ottava fila
 

15. Carlos Sainz – Williams 

16. Arvid Lindblad – Racing Bulls 

Nona fila
 

17. Liam Lawson – Racing Bulls 

18. Esteban Ocon – Haas 

Decima fila
 

19. Sergio Perez – Cadillac 

20. Valtteri Bottas – Cadillac 

Undicesima fila
 

21. Fernando Alonso – Aston Martin 

22. Lance Stroll – Aston Martin. 

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