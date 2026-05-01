Maltempo in arrivo sull’Italia, dopo il sole ecco la pioggia: le previsioni meteo

(Adnkronos) – Tutto bene sul fronte meteo per il ponte del 1° maggio, ma dalla prossima settimana torneranno le piogge. Tempo di una breve tregua, insomma, con condizioni meteorologiche eccellenti per le tradizionali grigliate e gite fuori porta, e poi ecco di nuovo il maltempo. Le prime nubi arriveranno domenica, quindi la nuova settimana si aprirà con il ritorno di rovesci sparsi su buona parte dell’Italia. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, venerdì 1 maggio, e per i giorni a venire.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma intanto che il Primo Maggio ci porterà il sereno. Le uniche e ultime nubi si attarderanno sulla Sicilia. Attenzione però al vento: la giornata sarà ancora caratterizzata da raffiche tese su gran parte del Centro-Sud, in modo particolare tra Puglia, Campania, Basilicata e Calabria. Le massime si assesteranno su valori gradevoli e tipici del periodo, oscillando intorno ai 21-22°C (con qualche picco superiore solo in Sardegna).

Il bel tempo ci farà ottima compagnia per gran parte del ponte festivo, seppur con un graduale cambiamento in vista della domenica: sabato sarà la giornata più calda e soleggiata. Il sereno conquisterà anche la Sicilia e le temperature massime torneranno a salire in modo deciso, raggiungendo picchi di 25-26°C al Centro e in Pianura Padana. Il Meridione, ancora rinfrescato dalle correnti settentrionali, farà registrare qualche grado in meno.

Domenica inizieremo a notare una prima, piccola variazione. Un fronte caldo in avvicinamento dall’Atlantico spingerà nubi alte e stratificate (le classiche “velature”) a partire dal Nord-Ovest, in progressiva estensione nel corso della giornata verso la Sardegna e le regioni centrali tirreniche.

Le velature di domenica saranno il chiaro preludio a un netto peggioramento. La nuova settimana si aprirà, infatti, con il ritorno delle piogge fin da lunedì mattina su Sardegna, Liguria e Piemonte. Nel corso delle ore, il maltempo scivolerà verso est, raggiungendo anche le regioni centrali tirreniche.

Sarà solo l’antipasto di una settimana più instabile e capricciosa, con piogge probabilmente persistenti soprattutto al Centro-Nord. Il Sud, al contrario, verrà investito da un richiamo di aria più calda, seppur sotto cieli spesso offuscati da velature giallognole cariche di sabbia del deserto (ormai non è più una novità!).

Di fronte al probabile ritorno delle precipitazioni, è bene affidarsi alla saggezza popolare e ricordare il celebre proverbio: “L’acqua di Maggio rende belli”. Nella tradizione contadina, la pioggia di questo mese è celebrata come una risorsa vitale, estremamente benefica e rigenerante per la fioritura e il risveglio della natura. Un promemoria perfetto per non dimenticare che anche la pioggia, pur rovinando a volte i nostri piani, conserva un valore inestimabile.

Venerdì 1. Al Nord: soleggiato. Al Centro: soleggiato, ma ventoso. Al Sud: ventoso, isolati acquazzoni su reggino e Sicilia orientale e meridionale.

Sabato 2. Al Nord: soleggiato e più caldo. Al Centro: bel tempo e più caldo. Al Sud: soleggiato, ma un po’ ventoso.

Domenica 3. Al Nord: cielo velato. Al Centro: bel tempo salvo velature. Al Sud: soleggiato e più caldo.

Tendenza: nuova settimana con successive perturbazioni atlantiche specialmente al Centro-Nord.