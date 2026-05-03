Formula 1, ordine d’arrivo Gp Miami e classifica del Mondiale
(Adnkronos) –
Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Miami e resta leader del Mondiale di Formula 1. Oggi, domenica 3 maggio, il pilota italiano della Mercedes, partito dalla pole position, ha chiuso la gara al primo posto davanti alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Antonelli resta così primo nella classifica Piloti dopo quattro gare. Ecco ordine d’arrivo del Gp di Miami e le classifiche del Mondiale piloti e costruttori.
1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
2. Lando Norris (McLaren) +3 ”264
3. Oscar Piastri (McLaren) + 27”092
4. George Russell (Mercedes) + 43”051
5. Max Verstappen (Red Bull) + 43”949
6. Charles Leclerc (Ferrari) + 44”245
7. Lewis Hamilton (Ferrari) +53”753
8. Franco Colapinto (Alpine) + 1’01”871
9. Carlos Sainz (Williams) + 1’22”072
10. Alexander Albon (Williams) + 1’30”972
11. Oliver Bearman (Haas) + 1 giro
12. Gabriel Bortoleto (Audi) + 1 giro
13. Esteban Ocon (Haas) + 1 giro
14. Arvid Lindblad (Racing Bulls) + 1 giro
15. Fernando Alonso (Aston Martin) + 1 giro
16. Sergio Perez (Cadillac) + 1 giro
17. Lance Stroll (Aston Martin) + 1 giro
18. Valtteri Bottas (Cadillac) + 2 giri.
1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 100 punti
2. George Russell (Mercedes) 80
3. Charles Leclerc (Ferrari) 63
4. Lando Norris (McLaren) 51
5. Lewis Hamilton (Ferrari) 49
6. Oscar Piastri (McLaren) 43
7. Max Verstappen (Red Bull) 26
8. Oliver Bearman (Haas) 17
9. Pierre Gasly (Alpine) 16
10. Liam Lawson (RB) 10
11. Franco Colapinto (Alpine) 5
12. Arvid Lindblad (RB) 4
13. Isack Hadjar (Red Bull) 4
14. Carlos Sainz (Williams) 4
15. Gabriel Bortoleto (Audi) 2
16. Esteban Ocon (Haas) 1
17. Alex Albon (Williams) 1.
1. Mercedes 180 punti;
2. Ferrari 112
3. McLaren 94
4. Red Bull 30
5. Alpine 21
6. Haas 18
7. RB 14
8. Williams 5
9. Ausi 2.