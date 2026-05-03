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Nazionali

Gp Miami, Serena Williams nel box Ferrari con Hamilton e Leclerc: “Sono venuta a salutare i miei amici”

(Adnkronos) – “Ho sempre amato la Formula 1 e la Ferrari, oggi sono venuta a salutare i miei amici”. Con queste parole, Serena Williams ha raccontato la sua speciale visita al box della Rossa prima del Gp di Miami di oggi, domenica 3 maggio. La fuoriclasse americana, leggenda del tennis, ha fatto visita al team di Maranello prima di uno degli appuntamenti più importanti della stagione, tra strette di mano e foto di rito.  

 

Immancabili i selfie con i piloti Charles Leclerc (oggi al via dalla terza posizione) e Lewis Hamilton (che scatterà invece dalla sesta piazza), oltre che – ovviamente – con la fiammante Ferrari SF-26. Il Gran Premio di Miami inizierà alle 19 ora italiana. 

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