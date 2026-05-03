Sinner-Zverev, oggi finale a Madrid: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) –

Jannik Sinner in campo contro Alex Zverev nella finale del Masters 1000 di Madrid – in diretta tv e streaming – oggi, domenica 3 maggio 2026. L’azzurro, numero 1 del mondo, va a caccia del quarto titolo consecutivo 2026 (dopo Indian Wells, Miami e Montecarlo) e di un record: con un successo in Spagna, metterebbe in bacheca il quinto Masters 1000 consecutivo, impresa mai riuscita nel circuito. Ecco orario della finalissima, precedenti tra i due e dove vedere il match in tv e streaming.

La finale tra Sinner e Zverev inizierà non prima delle 17. In tutti i tornei vinti quest’anno, Sinner ha sempre incontrato Zverev in semifinale e lo ha sempre battuto. Ora, il faccia a faccia si sposta in finale. Sinner e Zverev si sono affrontati in 13 occasioni. L’azzurro si è imposto in 9 occasioni e ha vinto gli ultimi 8 confronti diretti. Zverev non vince un set contro la sua bestia nera dalla finale (persa) agli Australian Open a gennaio dello scorso anno. “Jannik è il miglior giocatore del mondo senza alcun dubbio, proverò a rendergli la vita difficile”, dice il tedesco. “L’ho battuto 4 volte? Sì, ma non è successo nelle ultime 8 partite. Negli ultimi 8 match non ho vinto molto…” aggiunge.

Sinner-Zverev sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali di SkySport. Il match sarà trasmesso in streaming sull’app SkyGo, su NOW e Tennis Tv.