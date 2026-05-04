Brigitte Nielsen, l’appello del figlio Killian: “Voglio un confronto, mi manca”

(Adnkronos) –

Killian Nielsen torna a parlare del suo rapporto con la mamma Brigitte, con cui non ha più contatti da oltre tre anni. Il figlio dell’attrice e modella danese è stato ospite oggi, lunedì 4 maggio, a La volta buona dopo l’appello della scorsa settimana: “Mamma ti amo tantissimo, colgo quest’occasione per dirti che spero sia la volta buona per riabbracciarti”, ha detto, in seguito all’ospitata di Brigitte Nielsen a ‘Belve’ in cui l’attrice si è raccontata anche negli aspetti più intimi senza però nominare il figlio.

Killian Nielsen ha raccontato che i rapporti si sono interrotti a causa di “incomprensioni”. “Speravo che dopo il mio appello ricevessi una chiamata, un messaggio ma niente”, ha detto oggi ospite nel salotto di Caterina Balivo.

“Io spero di riallacciare il rapporto con mamma. Sono argomenti delicati e andrebbero affrontati in casa, lontano dalla televisione”, ha aggiunto il figlio dell’attrice che non ha intenzione di arrendersi.

A prendere poi parola è stata la padrona di casa, Caterina Balivo: “Killian ogni volta che vieni in studio, si percepisce l’amore che hai per mamma. Le cose private sono private, ma spero che le cose possano cambiare”, ha detto.