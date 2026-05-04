Cremonese punita immeritatamente nel finale: la Lazio rimonta e vince 2-1 allo Zini

Il vantaggio, qualche occasione sprecata, poi il pareggio incassato e la beffa finale. La Cremonese perde 2-1 in casa con la Lazio. Allo Zini Bonazzoli sblocca il match, Isaksen pareggia e una perla di Noslin chiude la contesa.

Al 6’ Zaccagni batte una punizione dalla trequarti, sul secondo palo Provstgaard colpisce di testa tutto solo, ma mette di poco a lato. Al 21’ Giampaolo perde Baschirotto per infortunio muscolare, al suo posto Bianchetti. La sostituzione porta anche al cambio modulo: i grigiorossi passano al 3-5-2. Al 29’ la Cremo passa: Bonazzoli riceve da Floriani Mussolini e calcia col mancino, battendo Motta per l’1-0. Al 33’ Provstgaard ci prova ancora di testa, ma mette largo. Al 39’ Zerbin vince un rimpallo e si trova a tu per tu con Motta, ma col mancino non trova la porta.

A fine primo tempo Sarri inserisce Noslin e Rovella per cambiare inerzia alla gara. Al 48’ Isaksen ha una buona chance su cross di Zaccagni, ma non riesce a colpire bene. Al 51’ Romagnoli colpisce di testa su sviluppi di corner, Audero blocca. Due minuti dopo Nuno Tavares guida il contropiede biancoceleste, serve Noslin che scarica per Isaksen, l’esterno danese batte Audero per l’1-1. All’ora di gioco Giampaolo inserisce Vardy, Bondo e Payero, passando al 4-4-2. Al 64’ Motta regala palla a Bonazzoli, che però non ne approfitta e calcia male. Al minuto 82 Bondo ci prova da fuori, Motta si allunga e respinge. Nei minuti di recupero Bondo calcia col destro, la palla però viene respinta da Motta che si allunga ed evita il gol. Al 92’ la Lazio riparte e trova il gol vittoria con Noslin, che col destro batte Audero.

La Cremonese resta ferma a quota 28 punti, a -4 dal Lecce quartultimo. Prossimo impegno per i grigiorossi domenica 10 maggio allo Zini contro il Pisa.

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