La misura del tempo e la Cremona degli orologiai: convegno in sala Puerari

Il prossimo 16 maggio in Sala Puerari (via Ugolani Dati, 4) Inner Wheel Club di Cremona ospita il convegno dal titolo “La misura del tempo: orologi e orologiai a Cremona”. L’evento si propone di esplorare l’evoluzione della cronometria meccanica in un territorio che vanta una tradizione secolare.

A partire dalle ore 16:00 interverranno Riccardo Groppali, Gianluca Mete, Marisa Addomine, Alessandro Maianti, e Fulvio Stumpo, che analizzeranno non solo il funzionamento tecnico dei complessi meccanismi che regolano lo scorrere delle ore, ma anche le biografie degli artigiani e maestri orologiai che hanno reso celebre la città.

In un’ottica di divulgazione e conservazione della memoria storica, gli Atti del Convegno saranno distribuiti gratuitamente a tutti i presenti al termine dell’incontro.

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