Musica, nel mese di luglio torna Cremona Show al parco di Porta Mosa

Anche quest’anno il parco di Porta mosa torna a ospitare l’appuntamento con Cremona Show, evento musicale dell’estate cremonese che offre una programmazione ricca di emozioni, musica di qualità e momenti di riflessione.

Si partirà venerdì 10 luglio con una serata dedicata ad Augusto Daolio, indimenticata voce dei Nomadi. Per l’occasione si esibirà la tribute band Animanti, riconosciuta ufficialmente dai Nomadi. Un omaggio sentito e autentico che promette di emozionare tutti gli appassionati.

Sabato 11 luglio, il palco del Cremona Show ospiterà la Giornata Antifascista, una manifestazione all’insegna della musica e dei valori di libertà e rispetto. Le prime due band confermate sono gli energici Algoritmo Infernale e i coinvolgenti Madaoki. Nei prossimi giorni verranno comunicate tutte le altre formazioni musicali che parteciperanno a questa importante giornata.

La chiusura domenica 12 luglio sarà affidata a I Love Formentera, il progetto musicale che vede insieme Roberto Milani e Paolino di Radio105, per un finale di tre giorni all’insegna del divertimento e della buona musica.

L’ingresso al Cremona Show è gratuito e l’evento si svolgerà ogni giorno dalle ore 17 a mezzanotte. Saranno presenti stand food & drink per soddisfare ogni gusto, creando un’atmosfera unica dove socialità, cultura musicale e buon cibo si incontrano.

Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme momenti di grande musica e significato, nel cuore di Cremona.

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