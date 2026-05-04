"Parole immaginate": in biblioteca i cortometraggi di Silvia Migliorati

Martedì 12 maggio alle ore 16.30, nella Sala Ragazzi della Biblioteca Statale di Cremona, Silvia Migliorati proporrà alcuni suoi cortometraggi presentati da Andrea Portanti.

Si tratta di un pomeriggio all’insegna dei lavori della regista bresciana, che presenterà il suo progetto Parole immaginate: è una raccolta di brevi film autoprodotti a partire dal 2003 con la collaborazione prima della Zefirofilm e poi, per la costante collaborazione con l’editor Lari, sotto la sigla Milar.

Un fluire d’immagini concepite su testi letterari e/o originali che partono da sceneggiatura di Migliorati con rielaborazioni di parole (versi, citazioni dirette, suggestioni derivate da autori amati e da un certo sguardo sulla realtà) che trovano nelle inquadrature e nella ricerca sonora una propria partitura. Non si tratta quindi di racconti o di vere e proprie storie.

Di difficile catalogazione, l’intero progetto ha avuto via via sfumature diverse nell’ottica di una costante ricerca. Franco Piavoli ha definito questi cortometraggi degli ‘’haiku visivi’’. A seguito della proiezione sono previsti, fino alle ore 18, interventi dal pubblico.

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