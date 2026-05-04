Sviluppo e sostenibilità in Etiopia e Indonesia: i progetti della Cattolica

Si chiamano Erasmus+ Greening Ethiopia e Enhance due progetti con cui Opera, il Centro di ricerca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, all’interno di una partnership europea e internazionale, si proietta in Africa e in Indonesia.

Lo scopo è di sostenere la formazione di nuove generazioni in grado di affrontare le sfide di oggi e del domani nel segno dell’agricoltura sostenibile, verso un futuro più verde e resiliente ai cambiamenti climatici. Per fare questo serve formazione, prima ancora che ricerca, ed è quello a cui i due progetti, presentati il primo nella capitale etiope Addis Abeba e il secondo a Bogor in Indonesia, puntano.

In entrambi i casi si tratta di progetti che vedono la collaborazione di un consorzio internazionale di cui fanno parte più università. Greening Ethiopia è coordinato dalla Maastricht School of Management (Università di Maastricht) e coinvolge Università Cattolica del Sacro Cuore e International Hellenic University da un lato e dall’altro le università etiopi di Haramaya, Bahir Dar, Mekelle e Assosa.

Enhance coinvolge invece università europee e indonesiane tra cui Maastricht University, Università Cattolica del Sacro Cuore, University of Göttingen con le indonesiane IPB University, Mataram University, Nusa Cendana University e Palangka Raya University.

Greening Ethiopia nello specifico «mira a rafforzare la capacità degli istituti di istruzione superiore etiopi di integrare i principi di sostenibilità nell’insegnamento, nella ricerca e nella governance istituzionale» come spiegano i responsabili dei progetti, professori Ettore Capri e Nicoleta Suciu.

«Università europee e università etiopi – aggiungono – puntano a elaborare programmi di studio sulla sostenibilità, sullo sviluppo delle competenze del personale accademico, iniziative per campus ecocompatibili». Greening Ethiopia mira anche a consolidare i legami tra università, decisori politici e comunità locali. In una parola il progetto vuole educare, formare nuove generazioni di professionisti in grado di sostenere, un domani nemmeno troppo lontano, la transizione del Paese africano verso un’economia verde e resiliente ai cambiamenti climatici.

Un modo per dare concretezza, tra l’altro, al Piano Africa che oggi rappresenta uno dei pilastri del piano strategico di Università Cattolica. Obiettivi ambiziosi, come ambiziosi sono gli obiettivi a cui punta Enhance, il cui consorzio di università mira a formare 120 tra personale accademico e amministrativo e coinvolgere almeno 450 studenti in programmi orientati alla sostenibilità. «Il consorzio punta anche – specifica il professor Capri – ad aprire scuole di specializzazione in sostenibilità e ampliare le reti di ricerca nazionali e internazionali».

«Lo scopo – aggiunge la professoressa Suciu – è di formare professionisti in grado di affrontare le principali sfide ambientali in Indonesia, come la deforestazione, il degrado delle torbiere, la vulnerabilità ai disastri e la perdita di biodiversità». Per fare questo Enhance segue tre direttive: rafforzamento delle capacità istituzionali, innovazione educativa e ricerca transdisciplinare. Obiettivi anche in questo caso ambiziosi, ma al tempo stesso molto concreti, al cui raggiungimento il Centro di ricerca di Università Cattolica contribuisce portando in dote il proprio bagaglio fatto di competenza e conoscenza.

Un bagaglio che viene dalla ricerca scientifica messa a disposizione di chi è chiamato a prendere decisioni in termini di politiche agricole e ambientali, in Italia come nel resto del mondo. Per restare aggiornati sulle attività del Centro di ricerca: https://operaresearch.eu

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