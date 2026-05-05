Casa dell’Accoglienza: un rifugio rinnovato per chi cerca dignità e supporto sociale

L’obiettivo dell’”abitare”, nel suo significato più autentico, mette la persona al centro di un progetto più ampio. È questo il principio che ha guidato la ristrutturazione della Casa dell’Accoglienza, i cui nuovi spazi sono stati inaugurati oggi pomeriggio con una cerimonia alla presenza di numerose autorità civili ed ecclesiastiche.

La struttura di via Sant’Antonio del Fuoco, gestita dalla Caritas diocesana e dedicata all’ospitalità temporanea di persone e famiglie in situazioni di disagio abitativo, lavorativo o sociale, riapre le sue porte dopo importanti lavori di rinnovamento. Gli interventi sono stati resi possibili grazie al significativo sostegno della Fondazione Arvedi Buschini e sono stati pensati per rispondere in modo più adeguato alle nuove forme di povertà.

Non solo spazi più funzionali e moderni, dunque, ma anche un progetto orientato alla costruzione di nuovi legami sociali, con ambienti messi a disposizione di associazioni ed enti del terzo settore.

Il pomeriggio si è aperto con l’introduzione di don Pierluigi Codazzi, direttore della Caritas diocesana di Cremona, che ha parlato di una “Casa accogliente”, sia in senso concreto che simbolico. Sono poi seguite le testimonianze di un giovane ospite, di una volontaria delle cucine benefiche e di un operatore della Caritas.

La data della cerimonia non è stata casuale: l’inaugurazione si inserisce infatti nelle celebrazioni con cui la Diocesi di Cremona ha voluto sottolineare, quest’anno, il valore e la dignità del lavoro in occasione del Primo Maggio.

Dopo la lettura del messaggio dei vescovi per la Festa dei Lavoratori, è intervenuto il Cavalier Giovanni Arvedi, che ha voluto dedicare il restauro proprio ai suoi lavoratori.

È seguito un momento di preghiera presieduto dal vescovo di Cremona, mons. Antonio Napolioni, e quindi l’atteso svelamento della targa commemorativa.

“Il restauro di questo edificio è stato voluto dal Cavaliere Giovanni Arvedi – si legge – e dedicato agli operai dell’Acciaieria e ai lavoratori delle società del Gruppo Arvedi che, con il lavoro quotidiano, hanno reso possibile quest’opera. Con il desiderio che questo luogo della Chiesa cremonese, oggi rinnovato, continui a essere un fulgido esempio di accoglienza e solidarietà”.

In rappresentanza dei lavoratori è intervenuto Danio Pini.

“Parlo a nome dei lavoratori del Gruppo Arvedi – ha detto – e lo faccio con emozione, perché oggi non inauguriamo solo un edificio restaurato, ma un luogo che parla di persone, di fragilità, di accoglienza. Siamo abituati a un lavoro fatto di gesti concreti, di turni e di responsabilità quotidiane. Un lavoro che spesso non si vede, ma che costruisce: prodotti, competenze, relazioni, dignità”.

“Il lavoro – ha proseguito – quando è vero, non è solo fatica, ma un modo per esprimere ciò che si è e per partecipare alla costruzione della comunità. Sapere che questo luogo è stato dedicato anche a noi ci colpisce profondamente: non come un riconoscimento formale, ma come un gesto che dà valore al contributo quotidiano di tante persone”.

“Grazie al Gruppo Arvedi e al Cavaliere Arvedi per aver legato questo restauro al tema del lavoro. Questo luogo rilancia il suo ruolo: una casa per chi è in difficoltà, un segno concreto di solidarietà, un punto di riferimento sociale e culturale per la città. Il lavoro ha senso quando genera qualcosa che va oltre noi stessi. Una parte del nostro lavoro vive anche qui, e questo, per noi, conta”.

La cerimonia si è conclusa con una breve visita delle autorità ai nuovi spazi: un’occasione per guardarli con uno sguardo rinnovato, quello della solidarietà.

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