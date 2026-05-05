Nel planetario del Torrazzo le meravglie del cosmo spiegate dagli Astrofili

Prosegue il programma di valorizzazione e divulgazione scientifica del Torrazzo di Cremona attraverso nuove esperienze immersive. Dopo il successo delle precedenti aperture straordinarie, il Museo Verticale del Torrazzo in collaborazione con il Gruppo Astrofili Cremonesi ODV, annuncia due nuove serate speciali interamente dedicate all’osservazione astronomica e alla bellezza del cielo profondo.

Nelle serate di venerdì 22 e sabato 23 maggio il Planetario situato alla base della torre campanaria aprirà le sue porte per un’esperienza visiva unica. I visitatori avranno l’opportunità di avvicinarsi ai segreti dell’universo attraverso la proiezione di immagini spettacolari realizzate dai membri del Gruppo Astrofili. Le fotografie di stelle, pianeti e galassie lontane non saranno semplici immagini, ma diventeranno il punto di partenza per un racconto guidato capace di esplorare la complessità del cosmo, unendo il fascino dell’estetica all’approfondimento scientifico.

L’attività è gratuita e prevede tre turni di partecipazione per ciascuna serata fissati alle ore 21.00, alle 21.30 e alle 22.00. Per garantire a tutti i partecipanti una fruizione ottimale la prenotazione è obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili.

Gli interessati possono riservare il proprio posto contattando il numero 0372-495082 oppure scrivendo all’indirizzo mail info@museidiocesicremona.it.

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