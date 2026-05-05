Stati generali delle infrastrutture: novità sull'Asolana e sulla gronda di Casalmaggiore

Un’assemblea partecipata, che ha chiamato a raccolta praticamente tutti gli attori coinvolti: un’occasione per fare il punto della situazione, valorizzare gli aspetti positivi, evidenziare le criticità e avviare un confronto sulle possibili soluzioni.

Il campus Santa Monica dell’Università Cattolica ha fatto da palcoscenico agli Stati Generali delle Infrastrutture della provincia di Cremona, guidati dall’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi.

Dopo i saluti istituzionali – tra cui un video messaggio del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana – la mattinata è proseguita con due tavoli di confronto che hanno visto la partecipazione dei principali rappresentanti del settore.

Presenti, tra gli altri, i sindaci di Cremona, Crema e Casalmaggiore, i vertici di Anas, Aipo e RFI, insieme al presidente della Provincia di Cremona Roberto Mariani. Numerosi i temi affrontati: dal raddoppio ferroviario al progetto dell’autostrada Cremona-Mantova, passando per la ciclovia VenTo e per i ponti di collegamento con le province limitrofe.

“Oggi è l’occasione per fare il punto su tutti i progetti già realizzati, su quelli ancora in corso e su quelli di prospettiva per il futuro del territorio cremonese – ha spiegato l’assessore Terzi –. I punti fondamentali sono quattro: le infrastrutture viarie, quelle ferroviarie, quelle legate al porto – Cremona è sede di uno scalo importante ed è parte della ZLS – e infine la mobilità sostenibile, a partire dalla VenTo“.

“Parliamo quindi di un sistema dei trasporti a 360 gradi per una provincia rilevante che, oggettivamente, sconta ancora alcuni gap infrastrutturali – ha aggiunto –. Stiamo puntando molto su interventi strategici come il raddoppio della linea Codogno-Cremona, fondamentale per i collegamenti con Milano e non solo, e sulla futura prosecuzione verso Mantova del servizio ferroviario. Prosegue inoltre il lavoro sulle strade, sia in termini di manutenzione sia di contributi alla Provincia e ai Comuni per la cura di strade e ponti, oltre che per la progettazione di nuove opere“.

Sull’importanza dell’incontro è intervenuto anche il presidente della Provincia Roberto Mariani: “Questa mattinata serve a fare il punto sullo stato di realizzazione delle infrastrutture del territorio provinciale e a confrontarci sui bisogni e sulle necessità di un’area che ha opere già completate, altre in fase di realizzazione e ulteriori infrastrutture di cui si avverte la necessità. È il momento giusto per questo confronto“.

“C’è un fermento infrastrutturale molto importante sul territorio provinciale – ha aggiunto – ed è un fermento necessario, perché la ricaduta di questi investimenti può evitare l’emarginazione di un’area che ha bisogno di interventi significativi“.

Obiettivo condiviso: rendere il territorio cremonese più e meglio collegato con il resto della Lombardia. Due, infine, le novità presentate durante l’incontro. La prima riguarda la realizzazione, da parte di Anas, di una nuova rotatoria sulla strada Asolana, all’altezza del comune di San Giovanni in Croce, un tratto purtroppo segnato da numerosi incidenti. La seconda è la tangenziale di Casalmaggiore, indicata dall’assessore Terzi come una priorità assoluta.

“Abbiamo inserito quest’opera tra le priorità nell’interlocuzione con Anas – ha spiegato Terzi –. Ogni anno il Ministero, insieme ad Anas, aggiorna il contratto di programma inserendo le risorse necessarie. La tangenziale di Casalmaggiore è stata indicata come una priorità delle priorità, visti i tempi di attesa e il lungo percorso già affrontato”.

“Attendiamo ora la chiusura del contratto di programma e un riscontro almeno sulla progettazione – ha concluso –. La copertura economica di questa fase ci darebbe ottime prospettive per la futura realizzazione dell’opera, la cui importanza e necessità sono condivise da tutti“.

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