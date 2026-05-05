"Noi ci siamo! E tu?”: il Rotary Cremona lancia un'iniziativa contro la violenza di genere

Un progetto teatrale per affrontare il tema della violenza di genere arriva al Teatro Filo di Cremona. Mercoledì 6 maggio, alle ore 18, è in programma l’iniziativa “Noi ci siamo! E tu?”, con ingresso libero fino a esaurimento posti. L’evento è promosso dal Rotary Club Cremona, con il contributo della Rotary Foundation e del Distretto 2050, in collaborazione con l’Associazione Incontro Donne Antiviolenza onlus. Coinvolti anche il Centro Antiviolenza di Cremona, il Centro Ascolto Uomini Maltrattanti di Castelleone (sede di Cremona), il Teatro Itinerante di Bertelli e Caraffini e la Polizia Locale di Cremona.

Il programma si apre con i saluti e la presentazione del progetto. A seguire gli interventi di Alessia Zucchi, presidente del Rotary Club Cremona, di Simona Frassi, vicepresidente AIDA, e di Elisabetta Larini, dirigente IAL. Spazio quindi al progetto finale del laboratorio teatrale “Le Farfalle di Vetro”, seguito dall’intervento di Fabrizio Caraffini per il Teatro Itinerante. La serata si concluderà con la consegna degli attestati ai ragazzi IAL partecipanti al progetto.

L’iniziativa si inserisce in un percorso di sensibilizzazione contro la violenza di genere, con il coinvolgimento di realtà del territorio e del mondo educativo.

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