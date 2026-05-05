Totem informativi, Portesani e Beltrami: "Spostarli dalle porte della città"
I consiglieri di Novità a Cremona presentano un'interrogazione chiedendo di rimuovere i totem dalle attuali posizioni per valorizzare la bellezza degli ingressi storici cittadini
“Abbiamo depositato un ordine del giorno per chiedere la rimozione dei totem dalle attuali posizioni agli ingressi di Cremona e la loro ricollocazione in punti più adeguati”: a dirlo sono Alessandro Portesani e Cristiano Beltrami, consiglieri comunali di Novità a Cremona, annunciando l’iniziativa relativa alle strutture installate presso Porta Po, Porta Romana, Porta Venezia e Porta Milano.
“L’idea di richiamare le antiche porte cittadine è condivisibile. Il problema è la collocazione scelta. Ed è lì che bisogna intervenire” continuano i consiglieri. “Gli ingressi sono il primo impatto con la città. In quei punti lo sguardo deve aprirsi su Cremona, non trovare elementi che interferiscono con gli scorci e ne condizionano la percezione. Oggi, in alcuni casi, questo accade ed è evidente”.
“Non è una valutazione isolata. Fin dalla loro installazione, questi totem sono stati al centro di un dibattito pubblico ampio e continuo. Le osservazioni dei cittadini, della stampa e di chi vive quotidianamente la città vanno tutte nella stessa direzione: così, in queste posizioni, non funzionano”.
Portesani e Beltrami chiariscono la proposta: “Non chiediamo di buttare via nulla, ma di rimuovere i totem da dove sono oggi. È una differenza sostanziale. Spostarli significa rendere più efficace sia il richiamo storico sia la qualità degli ingressi urbani. Continuare a mantenerli nelle attuali collocazioni significa invece accettare un risultato che presenta limiti evidenti e che incide sull’immagine della città proprio nei suoi punti più delicati.
Intervenire ora consente di migliorare ciò che è stato fatto e di utilizzare in modo più efficace le risorse già impiegate, evitando di consolidare una soluzione che non ha convinto la città. “Adesso la scelta è semplice: correggere una collocazione che non funziona oppure difenderla così com’è. Noi riteniamo che Cremona meriti ingressi all’altezza della sua storia” concludono Portesani e Beltrami.