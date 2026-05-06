Addio a Evaristo Beccalossi: una leggenda dell'Inter e del calcio italiano

È morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell’Inter, storico centrocampista della squadra milanese. L’ex calciatore e dirigente sportivo, che prima di militare in nerazzurro giocò anche nella sua città, Brescia, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio.

In passato ha allenato il Crema in Eccellenza mentre nel 2007 ha allenato la rappresentativa della provincia al Trofeo Dossena, storico torneo giovanile che coinvolge il territorio cremasco e cremonese. Dopo il ritiro è stato un apprezzatissimo opinionista tv nelle reti private lombarde e nazionali.

Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Il decesso è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì in clinica Poliambulanza a Brescia, dove Beccalossi era ricoverato.

La morte di Evaristo Beccalossi lascia un vuoto nel mondo del calcio. Grande centrocampista nella sua carriera, classico numero 10, ha legato il suo nome soprattutto all’Inter. Con i nerazzurri ha vinto lo scudetto 1979-80 e la Coppa Italia 1982.

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