"Back to school", arriva Noemi: e l'organizzazione va alla Scuola Media Vida

Un’intera settimana di stage, appuntamenti e corsi accelerati di musica con artisti ed esperti di rilievo nazionale. A Cremona torna una nuova edizione di Back to School, progetto di residenza artistica e musica d’insieme dedicato a 15 studenti delle scuole superiori della provincia, promosso dal Comune in collaborazione con il Teatro Ponchielli e alcuni istituti scolastici.

Direttore artistico, come da tradizione, il compositore e autore vescovatino Michele Zocca, in arte Michelangelo. Ospite d’onore e protagonista della serata conclusiva sarà invece la cantante Noemi.

Tra onori e oneri, per la prima volta in 19 anni l’organizzazione dell’edizione 2026 è stata affidata alla Scuola media Vida, parte dell’Istituto comprensivo Cremona3: una novità accolta con soddisfazione dalla dirigente scolastica Laura Rossi.

“Tanta soddisfazione – spiega la preside – e soprattutto il consolidamento di un progetto musicale all’interno del nostro istituto, di cui Back to School rappresenta un ulteriore e prezioso tassello. I ragazzi che partecipano alla residenza musicale e i nostri alunni del Vida, coinvolti nel progetto, avranno modo di interagire con due grandi artisti.”

L’iniziativa andrà in scena il prossimo autunno, con il gran finale al Teatro Ponchielli, previsto per ottobre. I 15 ragazzi selezionati prenderanno parte a una vera e propria full immersion musicale della durata di una settimana. Nel frattempo la scuola media è già al lavoro per mettere a punto tutti i dettagli organizzativi.

“Il professor Corrado Braga sta collaborando con i tutor musicali per gli arrangiamenti – conferma Rossi – perché il repertorio dovrà essere in parte riadattato anche in funzione dei nostri alunni. Questa opportunità contribuisce a rafforzare sempre di più l’idea di una rete verticale dell’educazione musicale a Cremona.”

Come si legge nel bando per accedere alle audizioni, la residenza prevede 10 giornate di lavoro intensivo, una a giugno e nove nel periodo tra la seconda metà di agosto e il 20 ottobre, presso il Teatro Monteverdi. Quindi il 23 e 24 ottobre si terranno al Ponchielli prova generale e concerto finale aperto al pubblico e a ingresso gratuito.

Possono candidarsi studenti che frequentano un Istituto scolastico di secondo grado o centro di formazione professionale della città di Cremona eo anche di altro Comune, purché residenti a Cremona.

Saranno selezionati fino a 15 artisti per la creazione dell’ensemble nelle seguenti categorie: batteria, basso, chitarra, pianoforte/tastiera, voce / rap, producer.

Scadenza presentazione delle candidature: giovedì 4 giugno, l’audizione si terrà mercoledì 10 giugno.

Inoltre nell’ambito di questo progetto il Comune di Cremona promuove, in via sperimentale, un laboratorio di comunicazione e storytelling musicale, in collaborazione con il Liceo delle Scienze Umane Sofonisba Anguissola opzione economico sociale curvatura comunicazione e l’Istituto di Istruzione Superiore Janello Torriani.

Il laboratorio ha l’obiettivo di coinvolgere gli studenti in un’esperienza formativa pratica finalizzata alla documentazione e narrazione del percorso di residenza artistica, attraverso la produzione di contenuti quali foto, interviste, video.

Gli studenti partecipanti saranno individuati direttamente dai due istituti Liceo e opereranno sotto la supervisione dei

docenti di riferimento e in raccordo con il Settore Politiche Educative e Istruzione del Comune di Cremona.

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