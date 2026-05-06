Ultime News

6 Mag 2026 Rubavano e smontavano le auto: per i Taino, maxi condanne. Il papà: "Un accanimento"
6 Mag 2026 "Back to school", arriva Noemi: e l'organizzazione va alla Scuola Media Vida
6 Mag 2026 Rigenerazione green, Pasquali presenta i progetti cremonesi al meeting Città Sane di Roma
6 Mag 2026 Podismo, gara delle 5 Porte anticipata: si corre venerdì 12 giugno
6 Mag 2026 Trasporti, assessori Lucente e La Russa: "Polizia locale con agevolazioni nei viaggi in treno"
Nazionali

Biennale Arte, Buttafuoco: “A Venezia non abbracciamo le armi, prepariamo la pace. Meloni ha confermato nostra autonomia”

(Adnkronos) – “A Venezia non abbracciamo le armi, prepariamo la pace. Non alimentiamo polemiche, apriamo discussioni. Ci guidano il diritto, il rispetto, la pace e il dialogo, valori che valgono per tutte le nazioni. L’unico veto è l’esclusione preveniva, la censura anticipata”. Così il presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, intervenendo oggi, mercoledì 6 maggio, al Teatro Piccolo dell’Arsenale per la conferenza stampa di presentazione della 61esima Esposizione internazionale d’Arte, dopo le polemiche scatenate dalla decisione di consentire la partecipazione di artisti russi e israeliani alla Biennale. 

“Ringrazio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni” – ha scandito Buttafuoco – che “ha confermato quella sgargiante libertà che è l’autonoma e l’audacia della Biennale”. “Grazie al ministero della Cultura nella persona del ministro Alessandro Giuli e a tutte le istituzioni del territorio che sostengono le iniziative della Biennale”.  

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...