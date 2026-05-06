Casalasco al PLMA 2026: focus su private label e filiera integrata

Casalasco, Gruppo agroalimentare leader nella selezione, coltivazione, trasformazione del pomodoro, confezionamento e commercializzazione dei suoi derivati, sarà presente a PLMA 2026 dal 19 al 20 maggio, l’appuntamento di riferimento per produttori e rivenditori alla ricerca di nuovi prodotti, di nuovi contatti e di nuove idee per il mercato globale.

All’interno di Hall 14 – Stand 14.F06, Il Gruppo presenterà un’offerta integrata di progetti, competenze e soluzioni sviluppate per rispondere alle esigenze di un mercato globale in continua evoluzione, sempre più orientato a qualità certificata, tracciabilità e sostenibilità lungo tutta la filiera.

La partecipazione a PLMA rappresenta un’occasione strategica per rafforzare il posizionamento a livello internazionale, valorizzando un modello produttivo che si fonda su una filiera controllata e 100% italiana, capace di coniugare competenze agricole, innovazione industriale e flessibilità progettuale.

In particolare, Casalasco presenterà le proprie soluzioni tailor-made dedicate ai partner della Distribuzione Moderna, con un approccio orientato alla co-creazione e allo sviluppo di prodotti a marchio del distributore in linea con i trend emergenti dei diversi mercati.

A supporto di questo percorso, un ruolo centrale è ricoperto dall’Innovation Center del Gruppo, impegnato nello sviluppo di soluzioni avanzate per l’efficienza dei processi produttivi, la sostenibilità ambientale e il miglioramento continuo della qualità. Private Label Manufacturers Association si conferma come una piattaforma di riferimento per il dialogo tra industria e retailer a livello globale, favorendo lo sviluppo di partnership strategiche e una visione condivisa sulle sfide future del settore. Per Casalasco, la presenza a PLMA 2026 rappresenta infine un momento chiave di confronto sui temi centrali dell’agroalimentare contemporaneo, con l’obiettivo di promuovere modelli produttivi sempre più responsabili e capaci di generare valore per clienti, consumatori e territori.

Casalasco è un Gruppo agroalimentare leader nella selezione, coltivazione, trasformazione del pomodoro, confezionamento e commercializzazione dei suoi derivati e comprende Casalasco Società Agricola SpA, Emiliana Conserve SpA, Pomì Usa Inc, Sac SpA e De Martino srl. Nata nel 1977 a Rivarolo del Re (Cr), l’organizzazione rappresenta oggi la prima filiera integrata del pomodoro da industria in Italia e una tra le più importanti a livello mondiale. Commercializza i suoi prodotti in 74 Paesi e può contare su 800 aziende agricole associate, 5 stabilimenti e 70 linee di produzione. L’azienda ha 2.000 dipendenti, tra fissi e stagionali. Casalasco ha il proprio core business nelle attività di co-packing e private label, ma ha anche un portafoglio brand che comprende vere e proprie icone dell’eccellenza Made in Italy come De Rica, Pomì, Pummarò, oltre a marchi distintivi anche all’estero come Pomito e Tomato al Gusto. In aggiunta a quella del pomodoro, Casalasco ha altre due filiere integrate: una dei legumi e una del basilico. Nel 2025 FSI, il più grande fondo in Europa dedicato ad un singolo paese ha completato l’investimento in Casalasco in partnership con il Consorzio Casalasco del Pomodoro a supporto di un grande progetto di aggregazione e crescita internazionale.

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