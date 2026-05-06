Cronaca
Colpisce un uomo in testa con una bottiglia di vetro, denunciato 24 enne
La Polizia è intervenuta in via Palestro nell’ambito dei servizi di controllo del territorio delle aree adiacenti alla locale stazione ferroviaria
La Polizia di Stato di Cremona, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio delle aree adiacenti alla locale stazione ferroviaria, ha denunciato un cittadino italiano, di anni 24, per il reato di lesioni personali aggravate.
In particolare, la volante della Questura di Cremona è intervenuta in via Palestro per sedare un litigo in atto tra due cittadini italiani, scaturito per futili motivi, nel corso del quale uno dei due veniva colpito in testa dal coccio di una bottiglia di vetro prelevata, poco prima, da un cassonetto dei rifiuti. Un uomo è stato portato in ospedale per ferite guaribili in dieci giorni.
Nei confronti dell’autore, pregiudicato per reati contro il patrimonio e contro la persona, oltre ad essere stato denunciato, è stata adottata anche la misura di prevenzione dell’”Avviso Orale” da parte del Questore di Cremona nonché un “provvedimento di allontanamento” da quell’area cittadina.
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