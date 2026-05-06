David Donatello, stasera i premi del cinema: è l’anno di outsider, maestri e nuovi sguardi femminili

(Adnkronos) – Stasera, 6 maggio, in diretta su Rai1 dagli studi di Cinecittà la cerimonia di premiazione dei David di Donatello. Quest’anno è un film lontano dal mainstream a prendersi la scena e guidare le nomination. Attorno a lui si muove un panorama fatto di grandi maestri, attrici e attori in stato di grazia, nuovi sguardi femminili, incursioni internazionali e volti popolarissimi che tengono agganciato il grande pubblico.

A guidare la serata, una coppia inedita: quella formata dall’attore e conduttore Flavio Insinna e dalla supermodella Bianca Balti. Con loro ci sarà anche l’unico ed inimitabile Nino Frassica. Come anticipato dall’Adnkronos, la serata sarà animata da alcuni ospiti musicali: attesi Arisa, fresca di conduzione del Concertone del Primo Maggio, Tommaso Paradiso e Annalisa.

Sarà un red carpet affollatissimo quello degli ‘Oscar italiani’. I registi che si contendono il David sono Paolo Sorrentino, Mario Martone, Gabriele Mainetti, Silvio Soldini e l’outsider di questa edizione Francesco Sossai, che con ‘Le città di pianura’ guida la cerimonia con 16 candidature. Tra queste, Pierpaolo Capovilla e Sergio Romano candidati a Migliori attori protagonisti e Roberto Citran e Andrea Pennacchi a ‘non protagonisti’. Oltre all’opera di Sossai, in lizza per Miglior film ci sono ‘Cinque secondi’ di Paolo Virzì, ‘Fuori’ di Martone, ‘La grazia’ di Sorrentino e ‘Le assaggiatrici’ di Soldini.

Nessuna donna tra i candidati alla Miglior regia. Categoria vinta lo scorso anno da Maura Delpero con ‘Vermiglio’, prima donna a vincere quella statuetta. A ribaltare lo scenario è la cinquina del Miglior esordio alla regia con 4 registe: Ludovica Rampoldi con ‘Breve storia d’amore’, Margherita Spampinato con ‘Gioia mia’, Greta Scarano con ‘La vita da grandi’ e Alissa Jung con ‘Paternal Leave’, in cui dirige il marito Luca Marinelli. Unico regista è il giovanissimo Alberto Palmiero con ‘Tienimi presente’, in cui attraverso sé stesso esorta a non arrendersi a inseguire i propri sogni nonostante le difficoltà.

Con 14 nomination c’è ‘La grazia’: in lizza per la statuetta ci sono i protagonisti Toni Servillo e Anna Ferzetti, ma anche la ‘non protagonista’ Milvia Marigliano, nei panni di Coco Valori che regala battute memorabili. Sul fronte delle interpretazioni, la competizione si annuncia particolarmente serrata. Concorrono inoltre Valerio Mastandrea per ‘Cinque secondi’, Claudio Santamaria per ‘Il Nibbio’, ma anche i ‘non protagonisti’ Vinicio Marchioni per ‘Ammazzare stanca – Autobiografia di un assassino’, Fausto Russo Alesi per ‘Duse’ e Lino Musella per ‘Nonostante’.

La categoria femminile pullula di doppiette: Valeria Bruni Tedeschi è nominata come Miglior protagonista per ‘Duse’ e ‘non protagonista’ per ‘Cinque secondi’; Barbara Ronchi come ‘protagonista’ per ‘Elisa’ e ‘non protagonista’ per ‘Diva futura’; Valeria Golino come ‘protagonista’ per ‘Fuori’ e ‘non protagonista’ per ‘Breve storia d’amore’. Sul tappeto rosso sono attese anche Aurora Quattrocchi candidata a Miglior attrice protagonista per ‘Gioia mia’ e Silvia D’Amico per ‘Tre ciotole’.

Alla cerimonia saranno presenti anche volti affermati della nuova generazione. Francesco Gheghi candidato come Miglior attore non protagonista per ’40 secondi’ (che ripercorre le 24 ore che precedono l’omicidio di Willy Monteiro Duarte), Matilda De Angelis – di recente su Netflix con la terza e ultima stagione dell’amata ‘La legge di Lidia Poët’ – ‘non protagonista’ per ‘Fuori’ e Tecla Insolia per ‘Primavera’.

Alla serata più importante del cinema italiano saranno celebrati anche i grandi maestri. Il regista Gianni Amelio riceverà il premio alla Carriera, l’autore della fotografia Vittorio Storaro sarà celebrato con il Premio Speciale Cinecittà David 71, al regista, disegnatore e animatore Bruno Bozzetto andrà il David Speciale.

Accanto ai grandi maestri, un ‘maestro’ dei record: Checco Zalone. L’ultimo film ‘Buen camino’ con la regia di Gennaro Nunziante non solo riceverà il David dello Spettatore ma è in lizza alla Miglior canzone originale con ‘La prostata enflamada’.

Nel corso della serata sarà premiata anche l’attrice Ornella Muti con il David Speciale e ‘Una battaglia dopo l’altra’ di Paul Thomas Anderson, vincitore del David al Miglior film internazionale.

La 71ᵃ edizione dei David di Donatello verrà trasmessa in diretta in prima serata su Rai1 a partire dalle 21.30. L’evento sarà inoltre trasmesso in 4K (sul canale Rai4K, numero 210 di Tivùsat), in diretta su Rai Radio2 – con la conduzione di Martina Martorano e Massimo Cervelli – e sarà disponibile anche sulla piattaforma di RaiPlay. A ospitare la serata saranno gli Studi di Cinecittà, nel nuovo Teatro 23 inaugurato per l’occasione.