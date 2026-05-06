Edilizia residenziale, presto l'assegnazione di un centinaio di alloggi

Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo Piano casa che punta all’assegnazione di 100.000 abitazioni a canoni agevolati nell’arco del prossimo decennio. Il primo obiettivo è il recupero di migliaia di case popolari attualmente inagibili. Per questo intervento sono pronti 1,7 miliardi di euro, che possono salire a 4,8 miliardi sfruttando i fondi per la rigenerazione urbana. L’obiettivo è riqualificare 60.000 immobili entro un anno dal decreto. Tema social housing. Sono stati messi a disposizione 3,6 miliardi di euro specificamente per la realizzazione di nuovi alloggi a prezzi contenuti.

A Cremona vi sono 350 alloggi da riqualificare (numeri simili per gli alloggi da riattare di proprietà dell’Aler). Sono invece un centinaio -come ci spiega l’assessore all’edilizia residenziale Paolo Carletti –quelli del Comune in fase di assegnazione.

“Con proprie risorse e risorse Pnrr il Comune sta intervenendo in modo molto incisivo sulla questione appartamenti: l’importantissimo recupero a Casa Elisa Maria, di 19 appartamenti; Via Vecchia, 10 appartamenti; 20 appartamenti in Via Valdipado; e ancora via Radaelli” dice Carletti. Il Piano del governo punta a incentivare l’intervento dei privati attraverso un deciso snellimento delle pratiche burocratiche e un’accelerazione dei tempi procedurali.

Per quanto riguarda i beneficiari, il provvedimento è aperto a cittadini italiani, europei ed extra-comunitari, a patto che questi ultimi siano in possesso di un regolare permesso di soggiorno.

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