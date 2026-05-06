Gestione cani randagi e canile, rinnovato affidamento all'Associazione Zoofili Cremonesi

Rinnovato all’Associazione Zoofili Cremonesi l’affidamento del servizio ricovero e mantenimento dei cani vaganti e randagi del comune di Cremona e dei comuni/unioni di comuni con esso convenzionati. E’ infatti l’unica associazione ad aver partecipato al bando di gara. L’appalto ha un valore complessivo di 187.766,13 euro, che verrà suddiviso nei tre anni di gestione, che durerà fino ad aprile 2028.

Il rinnovo si inserisce in un sistema ormai consolidato, che negli anni ha garantito “continuità e standard operativi ritenuti adeguati nella presa in carico degli animali” si legge nella delibera. L’attività non si limita al semplice ricovero, ma comprende una serie di interventi articolati: dal recupero dei cani vaganti sul territorio al loro trasporto in struttura, fino alla custodia quotidiana in condizioni idonee sotto il profilo igienico-sanitario e del benessere animale.

Nel dettaglio, l’associazione dovrà occuparsi della gestione completa del canile, assicurando alimentazione, pulizia e monitoraggio costante degli animali ospitati. Sono previste anche le cure veterinarie necessarie, comprese le vaccinazioni, le sterilizzazioni e gli eventuali trattamenti sanitari. Rientra tra i compiti anche l’identificazione degli animali, attraverso microchip e registrazione nelle banche dati, oltre alla verifica di eventuali proprietari nei casi di smarrimento.

Particolare attenzione viene posta anche al percorso di adozione: l’associazione dovrà promuovere iniziative per favorire l’affido dei cani, accompagnando le famiglie nel percorso e verificando le condizioni affinché l’adozione avvenga in modo consapevole e responsabile. Allo stesso tempo, è previsto un lavoro di collaborazione con le autorità sanitarie e con le forze dell’ordine per la gestione delle segnalazioni e delle emergenze.

Un servizio che, dunque, assume un valore non solo operativo ma anche sociale e sanitario. La gestione del randagismo rappresenta infatti un elemento fondamentale sia per la tutela degli animali sia per la sicurezza della comunità. In questo contesto, il ruolo dell’Associazione Zoofili Cremonesi resta centrale, grazie all’esperienza maturata sul territorio e alla capacità di integrare attività tecnica e sensibilizzazione.

Il nuovo affidamento conferma quindi la volontà degli enti coinvolti di proseguire su una linea già tracciata, puntando su un modello organizzativo che unisce intervento pubblico e impegno associativo. Parallelamente, resta alta l’attenzione sulle politiche di prevenzione, dalla promozione delle adozioni al contrasto dell’abbandono, elementi chiave per contenere il fenomeno nel lungo periodo.

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