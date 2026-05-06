Il grazie di Sospiro al Comandante Paolo Fiori: vent'anni di servizio a tutela della comunità
Omaggio in consiglio comunale per il Luogotenente che va in pensione dopo due decenni alla guida della stazione Carabinieri locale
Un momento di profonda commozione ha segnato l’ultima seduta del consiglio comunale di Sospiro. Il sindaco Fausto Ghisolfi e l’intera assemblea hanno voluto rendere omaggio a una figura di riferimento per l’intera comunità: il Comandante Luogotenente dei Carabinieri Paolo Fiori, prossimo al congedo per il raggiungimento dell’età pensionabile.
Fiori, che lascerà ufficialmente il servizio nell’Arma il prossimo 9 maggio, ha guidato la stazione locale per ben vent’anni. Un legame iniziato nel lontano 2006, periodo durante il quale il Comandante è diventato un punto di riferimento fondamentale per il territorio sospirese.
Durante la cerimonia in aula consiliare, il sindaco Ghisolfi, gli assessori e i consiglieri comunali hanno consegnato al Luogotenente una targa di ringraziamento a nome di tutta la cittadinanza, per sottolineare l’eccezionale impegno profuso in due decenni di onorata carriera al servizio delle istituzioni.
“Al Comandante Paolo Fiori per l’impegno, la dedizione e l’alto senso del dovere dimostrati nel servizio alla comunità – recita il testo della targa -. Con profonda stima e riconoscenza per il lavoro svolto a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini“. Firmato: l’amministrazione comunale.
Il saluto del consiglio rappresenta il giusto tributo a un uomo che ha saputo interpretare la propria divisa con umanità e fermezza, garantendo un presidio costante e attento alle esigenze dei residenti. Dal 9 maggio, Sospiro saluterà ufficialmente il “suo” Comandante, augurandogli un sereno e meritato riposo dopo vent’anni passati in prima linea.