Il grazie di Sospiro al Comandante Paolo Fiori: vent'anni di servizio a tutela della comunità

Un momento di profonda commozione ha segnato l’ultima seduta del consiglio comunale di Sospiro. Il sindaco Fausto Ghisolfi e l’intera assemblea hanno voluto rendere omaggio a una figura di riferimento per l’intera comunità: il Comandante Luogotenente dei Carabinieri Paolo Fiori, prossimo al congedo per il raggiungimento dell’età pensionabile.

Fiori, che lascerà ufficialmente il servizio nell’Arma il prossimo 9 maggio, ha guidato la stazione locale per ben vent’anni. Un legame iniziato nel lontano 2006, periodo durante il quale il Comandante è diventato un punto di riferimento fondamentale per il territorio sospirese.

Durante la cerimonia in aula consiliare, il sindaco Ghisolfi, gli assessori e i consiglieri comunali hanno consegnato al Luogotenente una targa di ringraziamento a nome di tutta la cittadinanza, per sottolineare l’eccezionale impegno profuso in due decenni di onorata carriera al servizio delle istituzioni.

“Al Comandante Paolo Fiori per l’impegno, la dedizione e l’alto senso del dovere dimostrati nel servizio alla comunità – recita il testo della targa -. Con profonda stima e riconoscenza per il lavoro svolto a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini“. Firmato: l’amministrazione comunale.

Il saluto del consiglio rappresenta il giusto tributo a un uomo che ha saputo interpretare la propria divisa con umanità e fermezza, garantendo un presidio costante e attento alle esigenze dei residenti. Dal 9 maggio, Sospiro saluterà ufficialmente il “suo” Comandante, augurandogli un sereno e meritato riposo dopo vent’anni passati in prima linea.

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