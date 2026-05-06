Morto a 69 anni Evaristo Beccalossi, leggenda dell’Inter

(Adnkronos) – Il calcio piange Evaristo Beccalossi, morto oggi 6 maggio. Leggenda dell’Inter, aveva 69 anni e ne avrebbe compiuti 70 tra pochi giorni, il 12 maggio. Grande centrocampista nella sua carriera in campo, classico numero 10, con i nerazzurri ha vinto uno scudetto nel 1979-80 e 2 Coppe Italia (1981-1982). Il decesso è avvenuto in clinica Poliambulanza a Brescia, dove era ricoverato, nella notte.

Nato a Brescia nel 1956, Beccalossi è stato uno dei migliori talenti del calcio italiano tra gli anni Settanta e Ottanta. Un classico numero 10, tutto estro e fantasia. Cresciuto nel Brescia, ha legato la sua carriera soprattutto all’Inter, con cui ha vissuto le stagioni più importanti. Ha vestito la maglia nerazzurra dal 1978 al 1984, per un totale di 216 presenze (30 gol segnati). A Milano ha vinto lo scudetto 1979-80 e 2 Coppe Italia (1981-1982). Ha vestito poi le maglie di Sampdoria e Monza, chiudendo la carriera nel 1987 con il Barletta in B.

L’Inter ha ricordato così il campione scomparso: “FC Internazionale Milano e tutto il mondo Inter si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Evaristo Beccalossi e, nel ricordarlo, abbracciano i suoi familiari. Ci sembra impossibile. Nelle pieghe dei ricordi e nella vita di tutti i giorni, Evaristo era sempre uno di noi. Ineffabile, come i suoi dribbling, unico, come il suo modo di trattare il pallone”.