Rigenerazione green, Pasquali presenta i progetti cremonesi al meeting Città Sane di Roma

La riqualificazione e il potenziamento delle are verdi cittadine, quali piazza Roma, piazza Castello, nonché di viali e parchi urbani sono stati al centro dell’intervento che l’assessora all’Ambiente Simona Pasquali ha tenuto, nella mattinata di mercoledì 6 maggio, al XXIII Meeting Nazionale della Rete Italiana Città Sane – OMS svoltosi in Campidoglio a Roma.

Un appuntamento particolarmente significativo, che coincide con la celebrazione dei 25 anni della Rete, nata nel 2001, alla quale il Comune di Cremona aderisce, divenuta oggi punto di riferimento nazionale per la promozione della salute urbana. Un momento di confronto, riflessione e rilancio sul ruolo dei Comuni come attori centrali nella costruzione della salute pubblica, in coerenza con l’approccio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ai determinanti sociali, ambientali e comunitari della salute. Al meeting ha partecipato anche Cinzia Vuoto, responsabile del Servizio Ambiente ed Ecologia e referente per le food policy del Comune di Cremona.

La prima giornata, martedì 5 maggio, è stata dedicata in particolare alla condivisione di buone pratiche, al racconto delle esperienze dei Comuni aderenti alla Rete e agli aggiornamenti formativi sui principali temi della salute urbana. Nel corso della giornata si è inoltre tenuta l’Assemblea nazionale della Rete Italiana Città Sane – OMS, momento centrale di confronto e indirizzo per il futuro della Rete, nel corso della quale l’assessora Pasquali ha presieduto la commissione elettorale per il rinnovo delle cariche associative.

Al centro dei lavori di mercoledì 6 maggio il dialogo con gli stakeholder: istituzioni nazionali, mondo scientifico, imprese, fondazioni, terzo settore e partner del sistema sanitario e sociale. Una giornata pensata per rafforzare alleanze, favorire l’interlocuzione tra livelli diversi di governance e discutere le prospettive future della salute urbana.

Ed è proprio in questa occasione che l’assessora Simona Pasquali, presentando i progetti di riqualificazione ambientale di importanti aree cittadine, come i giardini Giovanni Paolo II di piazza Roma e quelli di piazza Castello, nonché il potenziamento del verde pubblico con la posa di oltre 800 nuove piante su tutto il territorio comunale, che l’Amministrazione si è impegnata ad attuare entro la prima metà del 2027, ha evidenziato che in questo modo Cremona è una città che “si prenda cura”, in linea con le finalità della Rete Città Sane.

L’assessora Pasquali ha inoltre sottolineato che quanto ci si appresta ad attuare nella nostra città è un passaggio fondamentale del percorso di rigenerazione urbana che l’Amministrazione sta portando avanti, “mettendo al centro la qualità dello spazio pubblico, la sostenibilità ambientale e il benessere delle persone: piantumare alberi laddove le persone si ritrovano, socializzano, nei quartieri dove risiedono, ripristinare il verde e i filari, tutto questo significa mantenere alta la cura per l’ambiente, contribuendo così a migliorare la qualità dell’aria e, di conseguenza, la salute dei cittadini”.

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