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Cronaca

Soresina, croce pericolante sul tetto della chiesa: intervento dei Vigili del Fuoco

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Crema con un'autoscala

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Intervento dei Vigili del Fuoco a Soresina: una squadra è intervenuta nella notte per mettere in sicurezza la croce che svetta sulla chiesa.

Oggetto di lavori, la struttura e soprattutto la croce potrebbe aver subito un danneggiamento anche a causa del maltempo.

I vigili del fuoco di Crema sono intervenuti con un’autoscala per raggiungere la prossimità dell’elemento strutturale.

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