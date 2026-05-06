Cronaca
Soresina, croce pericolante sul tetto della chiesa: intervento dei Vigili del Fuoco
Sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Crema con un'autoscala
Intervento dei Vigili del Fuoco a Soresina: una squadra è intervenuta nella notte per mettere in sicurezza la croce che svetta sulla chiesa.
Oggetto di lavori, la struttura e soprattutto la croce potrebbe aver subito un danneggiamento anche a causa del maltempo.
I vigili del fuoco di Crema sono intervenuti con un’autoscala per raggiungere la prossimità dell’elemento strutturale.
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