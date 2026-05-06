Ubriaco al parco, resiste agli agenti. Clochard arrestato: resta in carcere
E' successo al parco Rita Levi Montalcini. L'uomo, un 30enne senza fissa dimora, è stato colto da un attacco d'ira dopo essersi sentito male. Arresto convalidato
Ieri gli agenti della polizia locale di Cremona hanno arrestato un 30enne residente nel comasco, ma di fatto senza fissa dimora, per resistenza a pubblico ufficiale. Oggi, nel processo per direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. Il legale del 30enne, l’avvocato Laura Negri, ha chiesto ed ottenuto i termini a difesa e l’udienza è stata aggiornata a giugno.
Il 30enne, un clochard, si trovava al parco Rita Levi Montalcini quando si è sentito male. Era ubriaco e ha perso i sensi. Qualcuno ha chiamato i medici del 118 che una volta sul posto hanno cercato di soccorrerlo, ma il 30enne è stato colto da un attacco d’ira, e a quel punto è scattata la chiamata agli agenti della polizia locale. Al loro arrivo, i poliziotti, alla guida del comandante Luca Iubini, si sono trovati davanti l’uomo che era in forte stato di agitazione e che ha opposto resistenza.
Alla fine sono riusciti a contenerlo e a condurlo al Comando di piazza Libertà dove è stato identificato e in seguito dichiarato in arresto.