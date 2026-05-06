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Cronaca

Ubriaco al parco, resiste agli agenti. Clochard arrestato: resta in carcere

di Sara Pizzorni

E' successo al parco Rita Levi Montalcini. L'uomo, un 30enne senza fissa dimora, è stato colto da un attacco d'ira dopo essersi sentito male. Arresto convalidato

Il parco Montalcini
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Ieri gli agenti della polizia locale di Cremona hanno arrestato un 30enne residente nel comasco, ma di fatto senza fissa dimora, per resistenza a pubblico ufficiale. Oggi, nel processo per direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. Il legale del 30enne, l’avvocato Laura Negri, ha chiesto ed ottenuto i termini a difesa e l’udienza è stata aggiornata a giugno.

Il 30enne, un clochard, si trovava al parco Rita Levi Montalcini quando si è sentito male. Era ubriaco e ha perso i sensi. Qualcuno ha chiamato i medici del 118 che una volta sul posto hanno cercato di soccorrerlo, ma il 30enne è stato colto da un attacco d’ira, e a quel punto è scattata la chiamata agli agenti della polizia locale. Al loro arrivo, i poliziotti, alla guida del comandante Luca Iubini, si sono trovati davanti l’uomo che era in forte stato di agitazione e che ha opposto resistenza.

Alla fine sono riusciti a contenerlo e a condurlo al Comando di piazza Libertà dove è stato identificato e in seguito dichiarato in arresto.

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