Ubriaco al parco, resiste agli agenti. Clochard arrestato: resta in carcere

Ieri gli agenti della polizia locale di Cremona hanno arrestato un 30enne residente nel comasco, ma di fatto senza fissa dimora, per resistenza a pubblico ufficiale. Oggi, nel processo per direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. Il legale del 30enne, l’avvocato Laura Negri, ha chiesto ed ottenuto i termini a difesa e l’udienza è stata aggiornata a giugno.

Il 30enne, un clochard, si trovava al parco Rita Levi Montalcini quando si è sentito male. Era ubriaco e ha perso i sensi. Qualcuno ha chiamato i medici del 118 che una volta sul posto hanno cercato di soccorrerlo, ma il 30enne è stato colto da un attacco d’ira, e a quel punto è scattata la chiamata agli agenti della polizia locale. Al loro arrivo, i poliziotti, alla guida del comandante Luca Iubini, si sono trovati davanti l’uomo che era in forte stato di agitazione e che ha opposto resistenza.

Alla fine sono riusciti a contenerlo e a condurlo al Comando di piazza Libertà dove è stato identificato e in seguito dichiarato in arresto.

© Riproduzione riservata