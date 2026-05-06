E’ stato soprattutto il tema della sicurezza stradale a tenere banco nell’assemblea del Quartiere 1 – Sant’Ambrogio – Incrociatello, convocato dalla presidente Lionella Leoni negli spazi dell’oratorio di Sant’Ambrogio. All’introduzione della vicesindaco con delega ai Quartieri Francesca Romagnoli, ha fatto seguito il primo intervento, dell’assessore Luca Zanacchi, in tema di asfaltature, segnaletica e in parte anche illuminazione visto che sono stati segnalati frequenti black out non solo nell’illuminazione stradale ma anche nelle abitazioni.

Tra le asfaltature è prevista via Bergamo, tra il volotne e il cavo Baraccona dopo la fine delle scuole, ma c’è l’incognita del forte aumento dei costi del bitume (circa il 40%) a causa del rincaro dei prodotti petroliferi. La buona notizia è che dovrebbe diventare essere firmato a giugno un decreto interministeriale che assegnerà ai Comuni, Cremona compresa, fondi per il rafforzamento della sicurezza stradale nei punti più sensibili del quartieri, quelli maggiormente frequentati dall’utenza debole come scuole.

Tre le strade individuate dall’amministrazione per la posa di dissuasori stradali di varia tipologie (anche i cosidetti ‘cuscini berlinesi’ che fanno rallentare le autovetture ma non i mezzi di soccorso basandosi sulla larghezza degli assi): via San Francesco d’Assisi- via Bergamo all’altezza dell’asilo; via Filzi in prossimità della scuola e via Sesto in corrispondenza di piazza Ragazzi del ’99.

L’eccessiva velocità delle auto è stato il problema più sottolineato dai residenti, tanto che l’assessore alla Sicurezza Santo Canale (con lui il comandante della Polizia Locale Luca Iubini e il vigile di quartiere Furio Frittoli) ha prospettato la possibilità di installare autovelox o telelaser nelle vie più trafficate, come via Sesto, via Filzi o la stessa via San Francesco dove vige il limite dei 30 all’ora pochissimo rispettato. Ma la platea si è spaccata su questa proposta, dal momento che andrebbe a danneggiare verosimilmente i residenti di quelle stesse vie. Come ha spiegato Canale infatti, le violazioni ai limiti di velocità comportano decurtazioni dei punti della patente e in ultima istanza il ritiro.

Delle cinque telecamere di videosorveglianza posizionate nel quartiere, due sono quelle di recente installazione, parte delle 75 che l’amministrazione comunale ha acquisito negli ultimi mesi: sorvegliano il trafficato tratto di via Castelleone -via Seminario e via Ghinaglia all’altezza di via Borgo Spera.

Sottolineato poi il problema dei monopattini e dei furti, frequenti soprattutto nelle abitazioni monofamigliari.

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